Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Te liga na programação do Patrimônio Gafieira com workshops de dança, shows e baile, em Caxias do Sul

Evento com a assinatura da Ballroom traz à cidade os bailarinos Léo Fortes, Roberta Stephanie, Gustavo Reis e Fernanda Cavalcante

