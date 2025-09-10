Te liga na programação do Patrimônio Gafieira com workshops de dança, shows e baile, em Caxias do Sul

O grupo paulista Tirambaço, que fecha a programação no domingo, é composto por Edinho Silva (violão 7 cordas), Gregory Andreas (cavaquinho), Arthur Favela (banjo), Cadu Ribeiro (pandeiro), Alfredo Castro (percussão geral) e Renato Passarinho (surdo). Mery Esposi / Divulgação

Nesta sexta-feira (12) a gafieira volta a tomar conta do Centro de Cultura Ordovás, quem sabe pra reviver os velhos (e bons tempos) da festa que sacudia o palco do Zarabatana Café. Fica ligado na programação do Patrimônio Gafieira, evento com a assinatura da Ballroom.

Às 19h se inicia o workshop Samba no Pé, com Gustavo Reis e Fernanda Cavalcante. Logo a seguir, às 20h, vai rolar o show com o grupo caxiense Samba da Firma. O Ordovás fica na Rua Luiz Antunes, 312. Entrada franca.

No sábado (13), a gafieira segue no Festival de Samba com workshops pela manhã e tarde na Ballroom Casa de Danças (Rua Cel. Flores, 810, S 107 - bairro São Pelegrino. E, à noite, a partir das 20h30min, vai ter baile com show de dança com Léo Fortes e Roberta Stephanie, e Gustavo Reis e Fernanda Cavalcante. Mais informações pelo WhatsApp (54) 99199-5044.

Pra fechar o Patrimônio Gafieira, no domingo (14), vai ter shows de música e dança a partir das 15h, na Estação Férrea. No palco, apresentações com Choros de Balcão, Grupo Aguerê e Tirambaço. Evento gratuito.