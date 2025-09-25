Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Show de abertura da 41ª Feira do Livro é com Tonho Crocco e banda; veja outras atrações musicais do primeiro final de semana

Ao longo da programação estão agendadas mais de 300 atividades entre bate-papos, contações de histórias, exposições e sessões de autógrafos. O evento literário segue até o dia 12 de outubro. Tudo com entrada franca

