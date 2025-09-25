Show de abertura da 41ª Feira do Livro é com Tonho Crocco e banda; veja outras atrações musicais do primeiro final de semana

A Feira do Livro não vive só de comercialização de obras literárias. Por isso, quem estiver passando por ali, no coração de Caxias do Sul, na saudosa praça do poeta Dante Alighieri, vai poder curtir diversas atrações musicais até o dia 12 de outubro, quando se encerra a 41ª edição.
Nesta sexta-feira (26), logo após a sineta soar, abrindo oficialmente o evento, vai rolar show com Tonho Crocco e banda tocando o Tributo ao Tim Maia. No repertório sucessos pra cantar junto com a banda como Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar), Me dê Motivo e Gostava Tanto de Você. Fica a dica!
Programe-se
A seguir listo outras atrações musicais que estão agendas para o primeiro final de semana de feira:
Sábado (27)
- 10h - Concerto "Rock Sinfônico" com a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul sob a regência de Gilberto Salvagni (Palco da Feira do Livro).
- 14h - Duo de voz e piano com Beto Vianna e Graziano Anzolin, solistas do 18º Concerto da Primavera (Palco da Feira).
- 16h - Apresentação musical com o duo Aqui Entre Nós (Palco da Feira).
- 16h - Espetáculo cênico e musical "Que Bixo é Esse?" com Espaço Cultural Akácio Camargo & Projeto Impulso (Teatro Pedro Parenti).
- 18h - MPB e Soul com Bruna e João (Palco da Feira).
Domingo (28)
- 14h - Show com a banda Misturô (Palco da Feira).
- 18h - Show com com André Arrosi Quarteto (Palco da Feira).
- 18h - Sarau "A Palo Seco: as poéticas da prosa", com Arthur Della Giustina, Filippo Elia Pezzini, Jaque Pivotto e Ronaldo Bueno (Galeria Gerd Bornheim).