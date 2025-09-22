Samuel Rosa e Diogo Nogueira são anunciados como atrações do Gramado in Concert 2026

Samuel Rosa e Diogo Nogueira estarão em Gramado em 2026. Fotos / Divulgação

Te liga! Logo ali em janeiro de 2026 vai rolar mais uma edição do Gramado in Concert. Dessa vez, os convidados especiais que vão se apresentar com a Orquestra de Gramado são Diogo Nogueira e Samuel Rosa. Sendo assim, o festival aposta na mescla entre o erudito e o popular.

Põe na agenda, a programação ocorrerá de 30 de janeiro a 7 de fevereiro do ano que vem. Sendo que o concerto da Orquestra de Gramado com Diogo Nogueira está marcado para o dia 31 de janeiro, enquanto que com Samuel Rosa vai se apresentar no dia 7 de fevereiro.

Mantendo sua vocação pedagógica, o festival deve receber mais de 400 alunos do Brasil e do exterior. Eles participarão de aulas e workshops com renomados professores e maestros, culminando em apresentações que mostram o resultado do intenso aprendizado.

A programação se concentrará nos palcos tradicionais do ExpoGramado, para os grandes espetáculos, e da Rua Coberta, com recitais e apresentações de câmara.