Rafaela Tomazzoni vai conduzir bate-papo com prática de tricô no Le Marché Chic

Vem aí mais uma edição do celebrado Le Marché Chic. A feira, com curadoria de Luciana Alberti, vai ocorrer no próximo sábado (13), na Alameda Largo Antunes do Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432, bairro Exposição - Caxias do Sul). Horário de visitação entre 11h às 20h.
O destaque desta edição é o bate-papo com prática do tricô que promete inspirar os apaixonados pelo feito à mão. Ministrado pela designer têxtil Rafaela Tomazzoni, o encontro ocorrerá entre 14h e 15h30min.
A proposta é de que cada participante leve suas linhas e agulhas e lá desfrutem da oportunidade de compartilhar conhecimento e técnicas, além de praticar a tecelagem durante uma conversa aprofundada sobre produção criativa.
Rafaela Tomazzoni mantém parceria de longa data com Luciana Alberti como expositora da Le Marché Chic, é referência na arte têxtil e fez disso sua reconhecida profissão e marca.
Um dos objetivos de Rafaela com o bate-papo é expor sua busca pela originalidade na elaboração das peças, a fim de inspirar demais admiradores por novelos e linhas.