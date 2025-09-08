Rafaela Tomazzoni vai conduzir bate-papo com prática de tricô no Le Marché Chic

A designer têxtil caxiense Rafaela Tomazzoni volta à cena no Le Marché Chic. Dessa vez, como palestrante. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Vem aí mais uma edição do celebrado Le Marché Chic. A feira, com curadoria de Luciana Alberti, vai ocorrer no próximo sábado (13), na Alameda Largo Antunes do Quinta São Luiz (Av. Independência, 2.432, bairro Exposição - Caxias do Sul). Horário de visitação entre 11h às 20h.

O destaque desta edição é o bate-papo com prática do tricô que promete inspirar os apaixonados pelo feito à mão. Ministrado pela designer têxtil Rafaela Tomazzoni, o encontro ocorrerá entre 14h e 15h30min.

A proposta é de que cada participante leve suas linhas e agulhas e lá desfrutem da oportunidade de compartilhar conhecimento e técnicas, além de praticar a tecelagem durante uma conversa aprofundada sobre produção criativa.

Rafaela Tomazzoni mantém parceria de longa data com Luciana Alberti como expositora da Le Marché Chic, é referência na arte têxtil e fez disso sua reconhecida profissão e marca.

