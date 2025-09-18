Quando o canto lírico se funde ao heavy metal nasce a parceria entre Siane Salvador e Benhur Lima

Mais uma vez o Zarabatana Café, ali no Centro de Cultura Ordovás, vai ser palco da estreia de uma nova proposta musical em Caxias do Sul.
Dessa vez, entram em cena a cantora lírica Siane Salvador, com uma trajetória consolidada em Caxias, e Benhur Lima, músico reconhecido na cena do heavy metal. E assim nasce o duo (In)verso, que funde universos aparentemente opostos.
O repertório flui por clássicos da música internacional e brasileira. De Elvis Presley a Lady Gaga, de Elton John a Gal Costa e Caetano Veloso.
Pinta lá pra conferir! Vai ser nesta sexta-feira (19), às 20h, no Zarabatana Café (Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo - Caxias do Sul). Entrada gratuita.