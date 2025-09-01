Projeto de escritório caxiense está entre os finalistas para a construção de uma nova unidade do Sesc

O escritório Vazquez Arquitetos, de Caxias do Sul, está entre os cinco finalistas do Concurso Nacional de Arquitetura para a construção de uma nova unidade do SESC no interior de São Paulo. Nesta semana, a equipe segue para São Paulo, onde apresentará a proposta final ao júri que definirá o projeto a ser construído.

O projeto prevê uma área de aproximadamente 25 mil metros quadrados, contemplando teatro, ginásio, piscinas, restaurante, sala de exposições, biblioteca, clínica odontológica, entre outros espaços.

À frente da proposta estão os arquitetos Taísa Festugato e Matias Revello Vazquez, que contam com a colaboração da arquiteta e doutora Patricia de Freitas Nerbas (professora da Unisinos) e do engenheiro José Luiz Canal (professor da UFRGS, responsável por obras como o Museu Iberê Camargo, em Porto Alegre).

