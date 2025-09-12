Professor e palestrante lança livro sobre saúde mental e espiritualidade no trabalho

Livro de Marcioni Cardoso Schefferé dividido em sete capítulos, nos quais o autor trata sobre a necessidade da saúde mental para o trabalho. Acervo pessoal / Divulgação

Referência em Espiritualidade Corporativa, o professor e palestrante gaúcho Marcioni Cardoso Scheffer lança seu primeiro livro solo, intitulado Saúde Mental e Espiritualidade no Trabalho: Descubra como a Espiritualidade Pode Transformar sua Vida, sua Carreira e lhe Trazer Felicidade". A sessão de autógrafos ocorre sábado (13), às 10h, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias do Sul.

O livro é dividido em sete capítulos, nos quais o autor trata sobre a necessidade da saúde mental para o trabalho, o trabalho como realização pessoal e projeto de vida, autoconhecimento e inteligência emocional, inteligência espiritual no trabalho e liderança.

O prefácio é assinado por Carlos Wizard, empresário conhecido por ser o fundador da Wizard.

