Primeiro Concerto com Coros do Moinho/UCS levará quase 50 cantores ao palco do Teatro Pedro Parenti

Pela primeira vez na próxima terça-feira (23) vai rolar um concerto reunindo os Coros do Moinho/UCS. Será a partir das 20h30min, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul.

O espetáculo reúne os dois grupos corais do Moinho UCS, sob a regência de Cristiane Ferronato, para apresentarem seu repertório, compartilhando com o público o caminho que constitui a formação dos jovens cantores. O já reconhecido Coro Juvenil completa 12 anos em 2025, enquanto que o Coro Infantojuvenil iniciou sua trajetória neste ano.

No repertório estarão canções de distintos estilos, incluindo ritmos como o baião — e o baião de princesas do Maranhão —, ciranda e caboclinho, além de títulos como O Som da Pessoa, de Gilberto Gil, e Nothing Else Matters, da banda Metallica.

Os grupos terão o acompanhamento dos músicos Alexandre Fritzen da Rocha (piano) e Giovane Albarello (percussão). A produção cultural é de Karine Silva, a direção artística de Cristiane Ferronato e a iluminação ficará por conta de Vinicius Rocha.

