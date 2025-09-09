Patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul já trabalha nos bastidores antes mesmo da abertura oficial do evento

Olha só que bacana, antes mesmo de iniciar a Feira do Livro de Caxias do Sul, o escritor e patrono da 41ª edição, Pedro Guerra, já trabalha nos bastidores para exaltar a estrela do evento: o livro. Entre as ações, ele organizou a distribuição de 857 livros para diferentes entidade e escolas caxienses.
O acervo foi distribuído para a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan), Entidade Assistência à Criança e ao Adolescente (Enca), EMEF San Genaro, EMEF Machado de Assis e Casa Anjos Voluntários — onde, aliás, existe a Biblioteca Pedro Guerra (foto abaixo). Ainda serão entregues exemplares para uma escola de Farroupilha.
Além disso, Pedro também fez uma rifa para conseguir ônibus para levar duas turmas de crianças para participar da programação da Feira do Livro, que ocorre entre 26 de setembro e 12 de outubro.
— É dever do patrono movimentar um pouco a Feira. Fiz isso com a ajuda do meu pai e da minha mãe. Se a gente conseguir mais livros, durante os dias da Feira a gente vai "esquecer" os livros nos bancos da Praça Dante para que as pessoas possam encontrar e levar para casa — anuncia Pedro Guerra.