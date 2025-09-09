Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul já trabalha nos bastidores antes mesmo da abertura oficial do evento

O escritor Pedro Guerra entregou mais de 800 livros para escolas e entidades caxienses, além de organizar uma rifa para viabilizar o transporte de crianças atendidas pela Enca e Anjos Voluntários para visitarem a feira, na Praça Dante Alighieri

Marcelo Mugnol

