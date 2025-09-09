Patrono da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul já trabalha nos bastidores antes mesmo da abertura oficial do evento

Pedro Guerra distribuindo livros em escolas e entidades como a ntidade Enca - Assistência à Criança e ao Adolescente. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana, antes mesmo de iniciar a Feira do Livro de Caxias do Sul, o escritor e patrono da 41ª edição, Pedro Guerra, já trabalha nos bastidores para exaltar a estrela do evento: o livro. Entre as ações, ele organizou a distribuição de 857 livros para diferentes entidade e escolas caxienses.

O acervo foi distribuído para a Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan), Entidade Assistência à Criança e ao Adolescente (Enca), EMEF San Genaro, EMEF Machado de Assis e Casa Anjos Voluntários — onde, aliás, existe a Biblioteca Pedro Guerra (foto abaixo). Ainda serão entregues exemplares para uma escola de Farroupilha.

A biblioteca da Casa Anjos Voluntários leva o nome do patrono da Feira do Livro de Caxias do Sul, Pedro Guerra. Acervo pessoal / Divulgação

Além disso, Pedro também fez uma rifa para conseguir ônibus para levar duas turmas de crianças para participar da programação da Feira do Livro, que ocorre entre 26 de setembro e 12 de outubro.