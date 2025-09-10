Patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul em 2024, Helô Bacichette vai ser homenageada nos eventos literários de Ivoti, Coronel Barros e Nova Pádua

Agenda literária da escritora caxiense Helô Bacichette está lotada de eventos até o final deste ano. Tati Sperry / Divulgação

Pois olha só, está recheada a agenda literária da escritora, cronista do Pioneiro e de GZH e patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul de 2024, Helô Bacichette. Te liga só na itinerância:

De quinta-feira (11) a domingo (14) ela participa do Projeto Nossa Arte Circula, promovido pelo Sesc-RS, nas cidades de Uruguaiana, São Borja e Alegrete. Por lá Helô ministra oficinas literárias.

Na semana que vem, de 23 a 27, ela será patrona da Feira do Livro de Ivoti. Durante o evento, a autora participará de encontros com alunos da rede de ensino da cidade.

Em outubro Helô literalmente pega a estrada pois tem agenda nos municípios de São Leopoldo, Vista Alegre do Prata, Bento Gonçalves, Coronel Barros (onde será patrona), Nova Pádua (onde também será patrona) e Caxias do Sul (Passaporte da Leitura e apresentações do Musical Elos do Canto).

Ainda em outubro Helô lança duas obras. A sete palmos, livro infantojuvenil em parceria com outros autores, e o livro infantil solo O mistério da noite enluarada, ilustrado por Danilo Marques.

Leia Mais Monja Coen é um dos principais nomes da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul; veja quem mais está na lista

Em novembro Helô desce a Serra a caminho da capital dos gaúchos para participar de eventos de contação de histórias na Casa da Cultura Mario Quintana e de sessão de autógrafos do livro A sete palmos.

A turnê em POA se encerra no dia 15 de novembro, às 18h30min, no Mercado das Histórias, onde a autora será homenageada pela Confraria das Histórias.