Orquestra de Carlos Barbosa prepara concerto especial para celebrar os 150 anos da imigração italiana no RS

A Orquestra Municipal de Carlos Barbosa (OMCB) está na fase final de ensaios para um grande concerto que está agendado para o dia 25 de setembro. Vai ser 19h30min, no Centro Cultural Mãe de Deus. Nessa data, serão celebrados os 23 anos da orquestra, 66 anos do município e 150 anos da imigração italiana no RS. A entrada é gratuita.
Sob a regência e direção artística de Dirceu Andrioli, a OMCB, formada por 30 instrumentistas, incluindo dois alunos da Escola da Orquestra, recebe no palco um coral com 35 vozes, reunindo três grupos convidados: Coro Tramontina de Farroupilha, Coro Radizie D'Italia e Coral Vozes da Montanha, ambos de Carlos Barbosa.
O repertório mergulha na herança italiana, com destaque para a música instrumental, folclórica e tradicional, em um espetáculo que valoriza as raízes culturais que moldaram a identidade da região. Neste contexto, dois momentos serão dedicados às colonizações polonesa e suíço-valesana, etnias que também completam 150 anos de imigração em 2025.
Repertório
Veja algumas das músicas que fazem parte do repertório do concerto:
- "Va, Pensiero" da ópera "Nabucco", de Giuseppe Verdi
- "Coro Dos Ferreiros", da ópera "Il Trovatore", de Giuseppe Verdi
- "Capriccio Italien", de Pyotr Ilyich Tchaikovsky
- "William Tell Overture", da ópera Guilherme Tell", de Gioachino Rossini
- "Mérica Mérica", música do folclore italiano