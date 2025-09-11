Lição do tio Micaio: o negócio é cantar

Era pra ser uma crônica na mesma toada da semana passada, quando escrevi sobre como minh’alma clama por me tornar um “vagabundo profissional” como Manoel de Barros. Entre elogios (poucos) e xingamentos (muitos), um deles chamou mais a atenção: “tu não tem vergonha de querer ser vagabundo na Caxias do trabalho?”. Vagabundo não. Um “vagabundo profissional”, no caso. Não respondi assim, só pensei.

Daí pensei no samba caxiense tomando palcos como o do nosso Teatro Municipal. Com testemunhas dentro e fora da cena, a noite desta quinta-feira (11) promete ser histórica, porque vai celebrar a Vitória do Samba não só como metáfora em versos e acordes. Mais do que a vitória do Samba do Feitiço é a ginga brazuca que ecoa lá da Mãe África nessa terra de imigrantes, a Capital do Trabalho, onde se plantando tudo dá. A mesma Caxias onde a roda de samba toma o Teatro Municipal.

Dia desses, uma composição escrita por um grupo caxiense concorria pra ser o samba da famosa Portela no Carnaval carioca de 2026. Reportagem do meu colega Pedro Zanrosso, publicada no Pioneiro, diz que o dito enredo promove um precioso encontro entre Negrinho do Pastoreio e o príncipe africano Custódio Joaquim de Almeida, responsável por organizar as religiões de matriz africana no Estado lá por 1900. Não deu pros caxienses. Foliões pelotenses foram escolhidos pra representar o RS em terras cariocas.

Comecei a escrever essa crônica seis horas atrás, entre outras tarefas do dia, e o ministro Fux seguia lendo as justificativas de seu voto no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Daí viajei na maionese, ou como se diz nos EUA, “traveled on the mayonnaise”, e fiquei matutando quantos sambas são criados numa mesa de botequim em seis horas. Creio que levou menos tempo pra Cartola ver germinar As Rosas Não Falam, um dos sambas mais regravados da história.

Tomado pela dor de um desamor, o poeta Cartola entrou para a história com os versos: “Queixo-me às rosas / Que bobagem as rosas não falam / Simplesmente as rosas exalam / O perfume que roubam de ti, ai”. A dor da perda é sempre sofrida. Seja no jogo, no amor ou numa competição de samba-enredo. A Seleção Brasileira que o diga. Miguelito, o franzino camisa 7 da Bolívia, deitou o cabelo no jogo da última terça. Ou, como se diz em inglês, “he layed down the hair”. Miguelito entrou para a história como o herói da esquadra boliviana. Se a Bolívia chegar à Copa, Miguelito será o Simón Bolívar das quatro linhas.

Pois é meu caros, a vida é como crônica, começa meio sem pé e acaba sem cabeça. Ou como diz o samba, “laiá, laiá, lalaiá, vibrando as cordas de seu violão o seresteiro se pôs a sonhar e encontrou na canção voz argumento e razão cantando histórias à luz do luar”.