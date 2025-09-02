O marchand Nicholas Bublitz vem a Caxias do Sul lançar livro sobre tapetes orientais

"Tapetes Orientais no Brasil _ História e Curiosidades" é assinado pelo marchand Nicholas Bublitz. Maurício Lima / Divulgação

Interessados na arte milenar dos tapetes orientais já tem compromisso pra colocar na agenda. No dia 9 de setembro, às 22h, ocorre o lançamento do livro Tapetes Orientais no Brasil - História e Curiosidades, assinado pelo marchand Nicholas Bublitz. O prefácio da obra é do jornalista Paulo Gasparotto e a orelha assinada por Angela Zaffari.

A sessão de autógrafos ocorre no Unique Wood Design, da artista visual Eliane De Zorzi Nesello. O Unique fica na Rua Guerino Sanvitto, 939 - bairro Sanvitto.

Além do lançamento vai rolar um bate-papo com o autor sobre essa arte ancestral e estarão expostos mais de 300 tapetes orientais, que ficarão à mostra no espaço até 12 de setembro.

A obra de Nicholas Bublitz ajuda o leitor a identificar os diferentes tapetes e qual a sua origem. Um dos principais destaques é o Tabriz, que se originou em uma cidade situada no Nordeste do Irã. Esses tapetes são renomados por sua perfeição e considerados os mais importantes da Pérsia. Normalmente, são produzidos com o clássico medalhão central, adornados de flores e arabescos. São os mais procurados do mercado brasileiro.

PROGRAME-SE

O quê: lançamento do livro Tapetes Orientais no Brasil - História e Curiosidades (Editora Bestiário), de Nicholas Bublitz.

terça-feira (9), a partir das 18h. Visitação da exposição até o dia 12 de setembro, em horário comercial. Onde: Unique Woods Design (Rua Guerino Sanvitto, 939 - bairro Sanvitto - Caxias do Sul).