Museu dos Capuchinhos receberá o Prêmio Caxias na Câmara de Vereadores

O MusCap recebe a distinção por sua trajetória dedicada à preservação da história, memória e cultura do Estado. Arquivo MusCap / Divulgação

Simbolicamente, na quinta-feira (25), o Museu dos Capuchinhos do RS (MusCap) vai receber o Prêmio Caxias em homenagem aos 25 anos do espaço cultural. A solenidade vai ocorrer a partir das 19h30min, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A iniciativa é da vereadora Rose Frigeri (PT).

O Prêmio Caxias é uma das mais importantes distinções concedidas pelo Legislativo municipal e reconhece instituições e pessoas que contribuem de forma significativa para a sociedade.