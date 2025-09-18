"Mulheres em Escarlate", com fotografias de Gustavo Juber está à mostra em Caxias do Sul

A partir desta quinta-feira (18) estará à mostra a exposição fotográfica Mulheres em Escarlate, na Amendoeira Chocolaterie, em Caxias do Sul. Nesta quinta vai rolar uma solenidade só para convidados, às 19h30min. E, a partir de sexta-feira (19), a mostra poderá ser conferida pelo público, ficando em exposição até o dia 8 de outubro.
O evento está relacionado ao lançamento da nova marca da cabeleireira especialista em ruivos Sabrina Rigo. Foram fotografadas seis clientes da Sabrina, clicadas por Gustavo Juber, em um conceito inspirado no Renascimento.