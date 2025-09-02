Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Monja Coen é um dos principais nomes da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul; veja quem mais está na lista

A divulgação oficial da programação ocorre nesta quarta-feira (3), às 10h, no Teatro Pedro Parenti da Casa da Cultura

