Monja Coen é um dos principais nomes da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul; veja quem mais está na lista

Logo ali, no dia 26 de setembro, na entrada da primavera, vai começar a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, no tradicional ponto, a Praça Dante Alighieri. O lançamento oficial, com toda pompa e circunstância ocorre quarta-feira (3), às 10h, no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura.
Aliás, no palco do Pedro Parenti estará o escritor e cronista do jornal Pioneiro Pedro Guerra, o patrono desta edição, ao lado do ilustrador Ernani Carraro, o Amigo do Livro.
Antes disso, contudo, revelo aqui pra vocês, em primeira mão, algumas das atrações que só serão anunciadas no lançamento oficial.
Entre os convidados, talvez o nome de maior popularidade seja o da Monja Coen, missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão, e autora de O que aprendi com o silêncio: Uma autobiografia. Põe na agenda: ela estará na Praça Dante Alighieri no dia 27, às 17h.
Devem vir ainda o escritor e ensaísta Francisco Bosco, autor de A Vítima Tem Sempre Razão; o poeta e compositor Allan Dias Castro, autor de O Zé-Ninguém; a poeta e tradutora Bruna Beber, autora de Veludo Rouco. E, pra não acabar com toda a surpresa, cito ainda a "nossa" escritora Natalia Borges Polesso, autora de Condições ideais de navegação para iniciantes.