Inscrições abertas para a oficina de desenho cego com a artista visual Marina Luísa

A artista visual Marina Luísa abriu uma nova turma para a Oficina de Desenho Cego, no Ponto Coletivo. Acervo pessoal / Divulgação

Olha só que bacana! A artista visual Marina Luísa abriu uma nova turma para a Oficina de Desenho Cego. Dessa vez, vai ser lá no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - bairro Exposição - Caxias).

São apenas 15 vagas. O ingresso dá direito aos materiais necessários para a oficina + um drink long de Moscow Mule. Inscreva-se pelo site Sympla.

— É uma noite para soltar o traço, rir do inesperado e brindar com arte —diverte-se Marina.