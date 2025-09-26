Inscrições abertas para a oficina de desenho cego com a artista visual Marina Luísa

Olha só que bacana! A artista visual Marina Luísa abriu uma nova turma para a Oficina de Desenho Cego. Dessa vez, vai ser lá no Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573 - bairro Exposição - Caxias).
São apenas 15 vagas. O ingresso dá direito aos materiais necessários para a oficina + um drink long de Moscow Mule. Inscreva-se pelo site Sympla.
— É uma noite para soltar o traço, rir do inesperado e brindar com arte —diverte-se Marina.
A aula terá 2h de duração e vai ser no dia 15 de outubro, a partir das 20h.