Grupo caxiense Das Ruas é o convidado desta edição do Órbita Literária, em Caxias

Te liga! Vai rolar nesta segunda-feira (1º) um bate-papo que aproxima diferentes linguagens, da música à literatura, atravessando o trap, funk, boombap e drill.
Com curadoria da agitadora cultural e escritora Jaque Pivotto, Maurício Abel, César Massing e Patrick Duarte, do grupo Das Ruas participam do Órbita Literária.
O encontro se inicia às 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha, em Caxias. A entrada é franca.
Neste Órbita, o grupo compartilha um pouco de sua trajetória, referências e inspirações para compor a poética de suas canções, apresentando ainda recortes do espetáculo dirigido por Zica Stockmans para o lançamento do álbum Fundamento.