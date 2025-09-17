Ghibli Fest celebra 40 anos da produtora japonesa com sessões de cinema em Caxias

Fãs do Studio Ghibli, se liguem! Vocês poderão curtir um festival repleto de clássicos para relembrar no GNC Cinemas do Villagio Caxias: é o Ghibli Fest - Parte 1, que celebra os 40 anos do estúdio.
Os filmes serão exibidos a partir desta quinta-feira (18) até o dia 24, sempre às 19h20min.
Agende-se
Será sempre um filme por dia, às 19h20min. Veja a lista:
- Quinta-feira (18): “Da Colina Kokuriko” (2011)
- Sexta-feira (19): “Porco Rosso: O Último Herói Romântico” (1992)
- Sábado (20): “O Castelo Animado” (2004)
- Domingo (21): “Meu Amigo Totoro” (1988)
- Segunda-feira (22): “Meus Vizinhos, Os Yamadas” (1999)
- Terça-feira (23): “Nausicaä do Vale do Vento” (1984)
- Quarta-feira (24): “A Viagem de Chihiro” (2001)