Fotógrafo do jornal Pioneiro é um dos 12 selecionados em concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Olha só que bacana! Meu colega de firma, o fotógrafo Neimar de Cesero é um dos 12 selecionados da 4ª edição do Concurso de Fotografia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS).

O registro do Neimar revela um triste cenário da enchente na Serra. Como é possível ver acima, a foto mostra um casarão centenário de Santa Tereza que resistia em silêncio em setembro de 2023. A água tomou tudo: ruas, lares, histórias — até um botijão foi lançado aos fios, como se fugisse do caos. O título da fotografia tenta traduzir o que só a imagem revela: Memórias à Deriva: O Passado Enfrenta as Águas do Presente.

