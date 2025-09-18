Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Fotógrafo do jornal Pioneiro é um dos 12 selecionados em concurso do Conselho de Arquitetura e Urbanismo

O registro de Neimar de Cesero revela um triste cenário da enchente na Serra em setembro de 2023, quando um casarão centenário de Santa Tereza resistia em silêncio diante do caos

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS