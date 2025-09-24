Filme indígena premiado no 53º Festival de Gramado será exibido na mostra Consciencine

Fuá, o Sonho, primeiro filme indígena kaingang premiado no Festival de Gramado, vai ser exibido durante a programação do Consciencine, promoviodo pelo Canella Cineclube. A sessão ocorre nesta quarta-feira (24), às 19h, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica).
Além do curta-metragem Fuá, será exibido ainda o longa-metragem A Flor de Buriti, de João Salaviza e Renée Nader Messora, premiado na mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes, em 2023.
A entrada é franca, mas serão aceitas doações de alimentos não-perecíveis e produtos de higiene, para as aldeias indígenas de Canela e São Francisco de Paula.