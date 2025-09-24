Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Filme indígena premiado no 53º Festival de Gramado será exibido na mostra Consciencine

Além do curta-metragem "Fuá, o Sonho", será exibido ainda o longa-metragem "A Flor de Buriti", premiado no Festival de Cannes

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS