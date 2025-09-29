Filantropia e moda desfilam juntas na passarela de Regina Bellini, em Caxias

Da realeza da Festa da Uva, passando por empresárias, arquitetas e médicas. Esse elenco, com diversas facetas da beleza caxiense, foi selecionado a dedo por Regina Bellini para a 22ª edição do seu desfile benemerente. Dessa vez, a função vai rolar na Galeria.54 (Rua Ênio da Silva Marques, 97 - Bairro Sanvitto - Caxias do Sul), a partir das 19h desta quarta-feira (1º).
Na passarela, 30 mulheres farão as vezes de modelos, na qual estarão presentes com o objetivo de evidenciar a coleção Primavera-Verão e também arrecadar fundos para doações.
Na 22ª versão da tradicional ação que mixa filantropia e moda, as arrecadações já têm um destino: o Lar da Velhice São Francisco de Assis.
A proposta de utilizar aspectos da identidade nacional é exposta na mobília que constituirá o cenário da apresentação, na musicalidade, a cargo do DJ Mono e, na gastronomia, que trará petiscos boêmios harmonizados com os vinhos regionais da Boscato e com águas aromatizadas da Elan.
Quanto custa
Ingressos a R$ 200 à venda na Boutique Regina Bellini (Rua Guia Lopes, 1.007, Centro). Mais informações pelo perfil do Instagram @reginabellini.
Veja quem são as modelos convidadas para o desfile:
- Adriana Fagundes
- Adriane Cesa
- Adriane Karkow
- Aline Scotti
- Ana Carolina Canalli
- Ana Clara Zanette
- Bianca Franco
- Bruna Grazziotin
- Carolina Guerra
- Caroline Fernandes
- Catia Giachelim
- Cristiane Pinto,
- Eloísa Passos Dahmer
- Erika Sebben
- Fabiane Parisotto
- Fernanda Crosa
- Fernanda Paglioli
- Gabriela Meletti
- Giovana Wisintainer Balen
- Giovana Crosa
- Giulia Prataviera Calcagnotto
- Jaqueline Crocoli
- Júlia Michelon
- Julia Paglioli
- Lizandra Mello Chinali
- Luciana Müller Somavilla
- Mauren Seidl
- Mayra Ferreira Scain
- Melina Roberta Rech
- Mirele Guerra
- Nina Marques Guerra
- Patrícia Corso
- Patrícia Crosa Scain
- Paula Marcato
- Paula Viezzer.