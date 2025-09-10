Festa Remember 80 no embalo dos sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000

Essa dica é pra quem curte não só a trilha sonora, mas também as festas dos anos 1980 a 2000.
É que vai rolar no sábado (13) a festa Remember 80, produzida pelo DJ Juliano Rossini, a partir das 22h, no El Patron (antigo Caminho Aventura - Rua Matteo Gianella, 1.444 - Bairro Santa Catarina).
Na pista anos 1980, DJs Giovani Castilhos e Adri Corrêa. Além de show com a Banda 8 ou 80. Enquanto que os DJs Franco Francischini e Juliano Rossini vão discotecar na pista anos 1990 e 2000.
Ingressos e reservas de mesas pelo fone (54) 99127-0725.