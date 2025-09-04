Eu quero ser um vagabundo profissional

Tenho inveja do poeta Manoel de Barros. Mais do que isso, tenho uma inveja incurável do poeta Manoel de Barros. E nem estou falando de literatura. Manoel se reconhecia como “vagabundo profissional”, entregue ao ócio, “à espera da poesia acontecer”. Por cerca de 60 anos, entre o nada pra fazer e os afazeres cotidianos, Manoel passava o tempo que lhe restava no “escritório de ser inútil”.

Invejo muita gente nessa vida. Ficaria aqui horas a fio fazendo listas de pessoas que eu morro de inveja. Contudo, a maior inveja é de Manoel. Meu herói. Meu herói sem capa, cujo superpoder se revela na prazerosa dedicação de ser inútil. Um heroico “vagabundo profissional”. Herdou uma fazenda no interior, trabalhou até ver o negócio prosperar e, como ele dizia: “assim comprei meu ócio”. Tem até um vídeo que volta e meia circula por aí nas redes (anti) sociais contando essa história.

Luis Fernando, o filho do Erico, gostava de falar que tinha um enorme talento pra ser aposentado. Não invejo Luis Fernando porque, dentre os meus limitados talentos, sei que também nasci pra me aposentar. Pra quem não sabe ou não lembra (já contei isso noutra crônica), meus três talentos são: ler, dormir e lavar a louça. Não necessariamente nessa ordem. O quarto, abarca os supracitados: viver as benesses da aposentadoria.

Gosto do ócio, do nada pra fazer. De ficar na sacada vendo os desacontecimentos diante dos meus olhos. Observo, ora de soslaio, ora perdido no infinito profundo. Lá pelas tantas, de tanto mergulhar nesse aprazível nada, sinto uma fisgada de culpa. Geralmente começa perto do rim, sobe pelas costas, pressionando os ombros, alojando-se no lado esquerdo do peito. Daí me lembro da lista de tarefas do dia, da jornada diária em troca de salário, do penoso fruto do trabalho pra pagar boletos. Fim do ócio.

Por isso invejo tanto Manoel de Barros. Não só pela literatura (“Palavra poética tem que chegar ao grau de brinquedo para ser séria”). E sorria esse velho-guri... Como sorria. Invejo seu Manoel porque vivia impregnado do ócio, sorvendo a seiva da vida como se fosse um desacontecido banquete. O tempo. Os dias e noites. As primaveras e invernos. São nada diante do nada por fazer. Manoel, contrariando todo manual e cartilha que ensina como vencer na vida, vangloriava-se de ser “vagabundo”, um bendito “vagabundo profissional”.

Manoel morreu mais feliz do que vivem alguns que conheço por aí. Uns que morrem todo dia pela manhã, quando vestem fantasias de atávicos vencedores. Gente que veste a honra pra tapar a vergonha. Também por isso, invejo, de uma incurável inveja, o seu Manoel de Barros.

Fecho essa crônica-desabafo com um saudoso epitáfio escrito pelo poeta e jornalista Luis Turiba: “Manoel de Barros agora é um musgo da mais refinada poesia universal”.