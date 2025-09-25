Estudantes do Colégio Murialdo apresentam o espetáculo "A Noite das Noites"

O Colégio Murialdo Caxias está em contagem regressiva para uma noite especial dedicada à arte, à expressão juvenil e à celebração de trajetórias marcantes.
Nesta quinta-feira (25), a escola realiza A Noite das Noites, evento que reunirá dois espetáculos musicais protagonizados pelos estudantes. Às 19h, a turma 303, da 3ª série do Ensino Médio, sobe ao palco com a apresentação O Ano da Formatura.
Em seguida, às 20h30min, é a vez da turma 203, da 2ª série, também do Médio, encenar o espetáculo Crime & Jazz, inspirado no consagrado musical Chicago. Os ingressos ainda estão à venda e estão sendo comercializados diretamente pelos estudantes e professores.
Programe-se:
- O quê: A Noite das Noites: O Ano da Formatura e Crime & Jazz.
- Onde: Teatro do Colégio Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740 - Centro - Caxias do Sul).
- Quando: quinta-feira (25), às 19h.
- Quanto: ingresso solidário a R$ 20+ 1 quilo de alimento não perecível. Meia-entrada a R$ 10 + um quilo de alimento não perecível. Venda disponível com com os estudantes e professores (54) 99100-7077 (Eduardo) e (54) 99957.6110 (Dinara).