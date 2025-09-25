Estudantes do Colégio Murialdo apresentam o espetáculo "A Noite das Noites"

Alunos da turma 203 apresentam o espetáculo "Crime & Jazz", inspirado no consagrado musical "Chicago". Ana Carolina Melo Berra / Divulgação

O Colégio Murialdo Caxias está em contagem regressiva para uma noite especial dedicada à arte, à expressão juvenil e à celebração de trajetórias marcantes.

Nesta quinta-feira (25), a escola realiza A Noite das Noites, evento que reunirá dois espetáculos musicais protagonizados pelos estudantes. Às 19h, a turma 303, da 3ª série do Ensino Médio, sobe ao palco com a apresentação O Ano da Formatura.

Alunos da turma 303, da 3ª série do Ensino Médio, sobem ao palco para apresentar o musical "O Ano da Formatura". Luiza Miranda Reis / Divulgação

Em seguida, às 20h30min, é a vez da turma 203, da 2ª série, também do Médio, encenar o espetáculo Crime & Jazz, inspirado no consagrado musical Chicago. Os ingressos ainda estão à venda e estão sendo comercializados diretamente pelos estudantes e professores.

