Estreia curta-metragem caxiense que aborda os mais diversos tipos de assédio e a normalização deles por parte da sociedade

Protagonista do filme é interpretado pelo ator Dehdo. Reprodução / Divulgação

Estreia nesta quarta-feira (17) o curta-metragem Rotina, escrito e dirigido pela caxiense Elís Bittencourt. Serão duas sessões gratuitas, às 19h40min e 20h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás.

O filme conta a história de Thomas, aquele cara que parece um parceiro legal e um pai presente. Contudo, por detrás disso, a narrativa aborda os diferentes tipos de assédio que fazem parte do cotidiano das mulheres e do quanto a sociedade naturaliza esses comportamentos.

E para enfatizar a importância e urgência de falar sobre os mais diversos tipos de assédio, logo após a segunda sessão vai rolar bate-papo com Elís, que é roteirista, diretora e produtora cultural e três convidadas: Rachel Cassini (advogada, pós-graduada em Direito Penal e Processual Penal); Emily dos Santos (estudante de audiovisual, fotógrafa e videomaker); e Ketlyn Ludvich (atriz, cantora e artista independente).

— No set, muitas mulheres que integram o elenco e o time de produção associavam o Thomas a algum homem que conheceram na vida real. Nós rimos muito com isso e penso que, nesse caso, o cômico vem como aquela fuga do “rir pra não chorar”, né. A gente ri de nervoso, porque sabe que homens como o Thomas existem aos montes por aí — conta Elís.