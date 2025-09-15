Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Estreia curta-metragem caxiense que aborda os mais diversos tipos de assédio e a normalização deles por parte da sociedade

Após a sessão de lançamento vai ocorrer debate sobre a temática da obra com a diretora e roteirista Elís Bittencourt, a advogada Rachel Cassini, a estudante de audiovisual Emily dos Santos, e a atriz Ketlyn Ludvich

