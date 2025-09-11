Escritor caxiense Volnei Canônica lança livro inspirado na imigração dos senegaleses ao Rio Grande do Sul

Tem mais livro do escritor caxiense Volnei Canônica chegando na praça. Agora é a vez de A pipa e o piá (Editora Perabook), obra que aborda infância, migração, sonhos e o voos da imaginação.
A sessão de autógrafos ocorre neste domingo (14), às 15h, no Instituto de Leitura Quindim, no Villagio Caxias. O livro conta com ilustrações do também premiado Daniel Kondo.
— Quis contar a história de um pai senegalês e um filho gaúcho, e a pipa apareceu como símbolo de liberdade. Descobri que as cores das bandeiras do Senegal e do Rio Grande do Sul são as mesmas, e isso me inspirou a refletir que, se fosse apenas uma questão de cores e símbolos, eles já estariam em seu território aqui — explica Volnei.
Depois de Caxias, Volnei seguirá com datas de lançamento do livro nos dias 20/09 (São Paulo); 11/10 (Rio de Janeiro); e 25/10 (Porto Alegre).