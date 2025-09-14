Em bate-papo, a escritora caxiense Suzana Webber Alves compartilha com o público as etapas de sua criação literária

Nesta segunda-feira (15) à noite, a escritora caxiense Suzana Webber Alves, autora de A clepsidra na piscina (2025) e de Skroktifuf: mirtilos conspiram (2022), entre outros, é a convidada especial de mais uma edição do Órbita Literária, lá na Livraria e Café Do Arco da Velha.
O encontro que se inicia às 19h30min, convida o público a mergulhar nos caminhos sinuosos — e sensoriais — da criação artística. Entrada franca.
Sob o tema Como a arte bate em mim, Suzana convida o público viajar por seu universo íntimo, onde o belo e o experimental se entrelaçam desde a infância.
Com práticas sinestésicas que pautaram sua formação como escritora, ela compartilha momentos de descoberta e encantamento que podem servir como bússola para outros criadores — ou para quem deseja apenas escutar a arte bater.