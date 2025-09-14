Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Em bate-papo, a escritora caxiense Suzana Webber Alves compartilha com o público as etapas de sua criação literária

Autora de "A clepsidra na piscina" é a convidada especial da edição desta semana do Órbita Literária, na Do Arco da Velha

