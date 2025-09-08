Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Diálogo entre MPB e literatura é a atração desta segunda-feira na Livraria e Café Do Arco da Velha

O painel será conduzido pela curadora Tati Weber, e por integrantes do Núcleo de Arte e Cultura do IFRS Campus Caxias do Sul

