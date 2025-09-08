Diálogo entre MPB e literatura é a atração desta segunda-feira na Livraria e Café Do Arco da Velha

Segunda-feira é dia de Órbita Literária! Semanalmente, na Livraria e Café Do Arco da Velha os orbitantes se reúnem pra trocar ideias.
O painel dessa noite é Diálogo entre MPB e Literatura, que será conduzido pela pró-reitora do Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS), Tati Weber, e por integrantes do Núcleo de Arte e Cultura (NAC)/IFRS Campus Caxias do Sul.
A partir das 19h30min, os painelistas vão incentivar os orbitantes a passearem pela música popular brasileira revelando suas conexões com a literatura, transformando sentimentos universais em crônicas e poemas musicados.
Pinta lá! A entrada é franca.