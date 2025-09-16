Deputada caxiense lança ferramenta digital para ouvir e engajar o setor cultural

Te liga! A deputada federal Denise Pessôa (PT), presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, lançou o Participa Cultura, uma plataforma digital voltada a trabalhadores da cultura, artistas, produtores, coletivos e comunidade.

A ideia é que os artistas e produtores culturais possam compartilhar de suas dores e dificuldades como forma de estimular a criação de políticas culturais mais eficientes e alinhadas às necessidades de cada território.

Também integra o Participa Cultura iniciativas como a Trilha Cultural, que serão reuniões, regionais e temáticas, com agentes culturais em diferentes cidades do Estado.

A intenção é escutar e debater sobre políticas culturais, facilitar o acesso a informações sobre o sistema de cultura, planos e recursos disponíveis, fortalecer a cadeia produtiva da cultura estimulando projetos, economia criativa e geração de renda, além de promover a participação social nas decisões sobre políticas culturais.

Como participar