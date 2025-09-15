Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

De Aretha Franklin e Amy Winehouse a Tim Maia e Os Paralamas: Banda Florentina se apresenta em Nova Roma

O concerto celebra os 60 anos da big band que conta com sopros, guitarra, contrabaixo, piano, bateria e vocal

