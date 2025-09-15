De Aretha Franklin e Amy Winehouse a Tim Maia e Os Paralamas: Banda Florentina se apresenta em Nova Roma

Põe na agenda! Vai rolar no domingo (21), um concerto especial da Banda Florentina apresentando o show de inverno do projeto As Quatro Estações. Vai ser no Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Nova Roma, a partir das 14h.
O concerto celebra os 60 anos da big band que conta com sopros, guitarra, contrabaixo, piano, bateria e vocal. O repertório contempla arranjos de clássicos do rock, soul, blues e da música brasileira.
— Trazemos desde a intensidade de vozes como Aretha Franklin, Amy Winehouse e Joe Cocker até o calor de nomes brasileiros como Tim Maia e Os Paralamas. É uma experiência que vai do intimista ao dançante, como uma fogueira que reúne e aquece banda e plateia — conta o maestro Vinícius Fioreze.
O projeto conta com tradução em Libras, audiodescrição nos materiais, acessibilidade arquitetônica, estacionamento gratuito e financiamento do Pró-Cultura RS, da Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e Ministério da Cultura. Fotos - Jean Carlo Dal'Alba.