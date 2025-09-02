Conhecido pelo programa 'Decora', do canal GNT, Maurício Arruda vem palestrar em Caxias do Sul

Boas novas do mundo da arquitetura em Caxias do Sul. No próximo dia 23, a Associação Sala de Arquitetos vai promover o evento Vozes da Arquitetura, no Hotel Intercity.
A expectativa é reunir mais de 300 profissionais.
Entre os destaques da programação está o arquiteto Maurício Arruda, conhecido pelo programa Decora (GNT). Ele vem pra Caxias ministrar a palestra Perguntas pra vida toda, marcada por inspirações sobre carreira, propósito e futuro da profissão.
Com uma line-up de peso, o evento integra a agenda cultural da cidade apresentando tendências em meio a um espaço de networking.