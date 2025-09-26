Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Como parte da programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Gio e Doug abrem a mostra "Bichos"

Exposição entra em cartaz na sexta-feira (26) na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, ficando em cartaz até o dia 25 de outubro

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS