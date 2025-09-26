Como parte da programação da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, Gio e Doug abrem a mostra "Bichos"

No universo literário Gio e Doug já ilustraram 28 obras, entre autorais ou em parcerias com outros escritores. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quem já está familiarizado com as ilustrações da dupla Gio e Doug sabe que eles adoram explorar personagens expressivos e atmosferas lúdicas.

No universo literário eles já ilustraram 28 obras, entre autorais ou em parcerias com outros escritores. Além é claro, de um belíssimo trabalho de sensibilização artística em escolas, principalmente no interior de Caxias.

Leia Mais Samuel Rosa e Diogo Nogueira são anunciados como atrações do Gramado in Concert 2026

Dessa vez, Gio e Doug vão exibir suas obras na mostra Bichos, que abre sexta-feira (26), a partir das 20h, na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura). A exposição faz parte da programação da 41ª Feira do Livro.

Até 25 de outubro, tu poderás contemplar 33 ilustrações em aquarela, lápis de cor e caneta nanquim, nove quadrinhos do personagem Lova e oito ecoesculturas criadas com bricolagem a partir de sucatas e tinta acrílica.