Comédia dramática com o ator John Malkovich é destaque da programação da Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Te liga, o longa-metragem alemão A Luz, de Tom Tykwer e Sr. Blake ao Seu Dispor, comédia dramática francesa com John Malkovich (foto acima), são as estreias da semana na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.
Em A Luz, a família Engels está se desintegrando em silêncio – pais esgotados, filhos desconectados, uma rotina sem afeto. Até que Farrah, uma empregada recém-chegada da Síria, entra em cena. De quinta-feira (18) a domingo (21), às 17h.
Já Sr. Blake ao Seu Dispor, narra a história de um empresário britânico viúvo que perdeu o ânimo para a vida após a morte de sua esposa Diane. A única vontade de Andrew Blake é voltar para a França para reviver os bons momentos e as extraordinárias lembranças que compartilhou com a amada no local onde se conheceram. De quinta (18) a domingo (21), às 19h45min.