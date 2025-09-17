Comédia dramática com o ator John Malkovich é destaque da programação da Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul

Te liga, o longa-metragem alemão A Luz , de Tom Tykwer e Sr. Blake ao Seu Dispor , comédia dramática francesa com John Malkovich (foto acima), são as estreias da semana na Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

Em A Luz , a família Engels está se desintegrando em silêncio – pais esgotados, filhos desconectados, uma rotina sem afeto. Até que Farrah, uma empregada recém-chegada da Síria, entra em cena. De quinta-feira (18) a domingo (21), às 17h.

Já Sr. Blake ao Seu Dispor, narra a história de um empresário britânico viúvo que perdeu o ânimo para a vida após a morte de sua esposa Diane. A única vontade de Andrew Blake é voltar para a França para reviver os bons momentos e as extraordinárias lembranças que compartilhou com a amada no local onde se conheceram. De quinta (18) a domingo (21), às 19h45min.