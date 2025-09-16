Começa a tomar forma a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que neste ano terá 24 bancas instaladas na Praça Dante Alighieri

Quem passa pela Praça Dante Alighieri já percebe a montagem da estrutura de cobertura das bancas da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A abertura oficial vai ser logo ali, na sexta-feira da semana que vem, dia 26. O plano é que toda a estrutura, que deve ter aproximadamente 2.700 metros quadrados, fique pronta até a próxima terça-feira, dia 23.
Tudo isso pra receber as 24 bancas, 18 no setor geral e, seis, para o público infantojuvenil, além de outros espaços, como a retomada do espaço da cafeteria. O nome do estabelecimento que vai cuidar do café da feira corre em segredo, deixando uma pontinha de frustração no ar. Porque, nos últimos anos, o mistério era mantido até vir o anúncio oficial dizendo que não haveria cafeteria na feira. Oremos!
A abertura oficial está programada para sexta-feira (26), às 18h, seguido do show Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco e banda, e da abertura da exposição Bichos, dos artistas plásticos Gio e Doug, às 20h, na Galeria Municipal de Artes Gerd Bornheim.
Alteração no trânsiso
Atenção, durante o período da realização da Feira do Livro haverá alteração no trânsito. O evento ocorre entre 26 de setembro e 13 de outubro. Fique atento!
- A Av. Júlio de Castilhos, por exemplo, ficará fechada todos os dias de Feira para a circulação de automóveis entre as ruas Dr. Montaury e Marquês do Herval, no sentido do bairro São Pelegrino a Lourdes. Nas sextas-feiras, contudo, está mantido o Ponto de Safra.
- A rua Dr. Montaury, por sua vez, vai permanecer fechada ao trânsito de veículos nos finais de semana de Feira.
- E, na Rua Sinimbu vai ficar estacionado o ônibus da Fundação Marcopolo.