Começa a tomar forma a 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que neste ano terá 24 bancas instaladas na Praça Dante Alighieri

Porthus Junior / Agencia RBS

Quem passa pela Praça Dante Alighieri já percebe a montagem da estrutura de cobertura das bancas da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul. A abertura oficial vai ser logo ali, na sexta-feira da semana que vem, dia 26. O plano é que toda a estrutura, que deve ter aproximadamente 2.700 metros quadrados, fique pronta até a próxima terça-feira, dia 23.

Tudo isso pra receber as 24 bancas, 18 no setor geral e, seis, para o público infantojuvenil, além de outros espaços, como a retomada do espaço da cafeteria. O nome do estabelecimento que vai cuidar do café da feira corre em segredo, deixando uma pontinha de frustração no ar. Porque, nos últimos anos, o mistério era mantido até vir o anúncio oficial dizendo que não haveria cafeteria na feira. Oremos!

A abertura oficial está programada para sexta-feira (26), às 18h, seguido do show Tributo a Tim Maia, com Tonho Crocco e banda, e da abertura da exposição Bichos, dos artistas plásticos Gio e Doug, às 20h, na Galeria Municipal de Artes Gerd Bornheim.

Alteração no trânsiso

Atenção, durante o período da realização da Feira do Livro haverá alteração no trânsito. O evento ocorre entre 26 de setembro e 13 de outubro. Fique atento!