Com novo single no repertório, a banda caxiense Magnata Joe encara mais um show no São Patrício Bar

Te liga! A banda Magnata Joe lança um novo single nesta sexta-feira (26). A música se chama Diligente na Missão e já está disponível nas plataformas digitais.
Segundo os caras, o novo som une o peso do hard rock à intensidade do nu metal por meio de uma mensagem de fé, coragem e superação.
A banda é formada por Cris Albert (vocal e Harmônica), Zou (vocal e beatbox), Lucian Ferreira (guitarra), Claitinho (baixo) e Charles (bateria).
Para celebrar essa fase a Magnata Joe vai fazer um show neste sábado (27), no São Patrício Bar, a partir das 22h.