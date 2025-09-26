Com novo single no repertório, a banda caxiense Magnata Joe encara mais um show no São Patrício Bar

A banda Magnata Joe é formada por Cris Albert, Zou, Lucian Ferreira, Claitinho e Charles. Daiana Galiotto / Divulgação

Te liga! A banda Magnata Joe lança um novo single nesta sexta-feira (26). A música se chama Diligente na Missão e já está disponível nas plataformas digitais.

Segundo os caras, o novo som une o peso do hard rock à intensidade do nu metal por meio de uma mensagem de fé, coragem e superação.

A banda é formada por Cris Albert (vocal e Harmônica), Zou (vocal e beatbox), Lucian Ferreira (guitarra), Claitinho (baixo) e Charles (bateria).