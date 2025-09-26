Cetec Portas Abertas promove festival de bandas neste domingo, na UCS

Vai rolar um festival de bandas neste domingo (28), lá na UCS. Neste ano, o Cetec Portas Abertas promoverá shows em dois palcos, em meio ao Concerto da Primavera.
Aliás, quem for conferir o tradicional evento com a Orquestra da UCS pela manhã, poderá aplaudir a performance do ex-aluno do Cetec, Beto Vianna, cantando Queen.
Em caso de chuva, todas as apresentações serão concentradas no Cetec, com uma programação musical contínua das 11h30min às 18h. Tudo com entrada franca.
Confira a programação completa:
- O quê: 4ª Edição do Cetec Portas Abertas.
- Quando: domingo (28), das 10h às 18h.
- Onde: Cetec Ensino Médio e estacionamento do RU. Em caso de chuva, o evento ocorre somente no Cetec.
Line-up
Palco 01 - Concerto da Primavera
- A Criatura (14h) - Banda convidada da última edição
- Dança e Teatro (14h30min)
- .Pontonemo (15h)
- Paraless (15h30min)
- Rip franz kafka (16h)
- Eclipse oculto (16h30min)
- Eliziario e a Profilaxia Involuntária (17h)
Palco 02 - CETEC
- Gabs vs the stars (15h15min)
- Carrabritos (15h45min)
- Feliz aniversário para você (16h15min)
- FERMI (part. Ribeiro) (16h45min)
Em caso de chuva - Tudo no Cetec
- A Criatura (11h30min)
- .Pontonemo (12h)
- Gabs vs the stars (12h30min)
- Paraless (13h)
- Carrabritos (13h30min)
- Rip franz kafka (14h)
- Feliz aniversário para você (14h30min)
- Eclipse oculto (15h)
- Eliziario e a Profilaxia Involuntária (15h30min)