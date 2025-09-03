Capela São Martinho promove mais uma edição do filó do projeto Forqueta Cultural

O filó vai ser no domingo (7) a partir das 15h, na Capela São Martinho, no interior de Forqueta. Saimon Fortuna / Divulgação

Também neste domingo (7) ocorre mais uma etapa do projeto Forqueta Cultural. A partir das 15h, a comunidade da Capela São Martinho promove a celebração animada por música e dança ao redor da mesa farta.

O show fica por conta do Grupo de Filó Felice Personne com participação do Grupo Nani. Entrada gratuita e o público é convidado a levar algum prato doce ou salgado.