Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Capela São Martinho promove mais uma edição do filó do projeto Forqueta Cultural

O show fica por conta do Grupo de Filó Felice Personne com participação do Grupo Nani. A entrada é franca

