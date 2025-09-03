Capela São Martinho promove mais uma edição do filó do projeto Forqueta Cultural

Também neste domingo (7) ocorre mais uma etapa do projeto Forqueta Cultural. A partir das 15h, a comunidade da Capela São Martinho promove a celebração animada por música e dança ao redor da mesa farta.
O show fica por conta do Grupo de Filó Felice Personne com participação do Grupo Nani. Entrada gratuita e o público é convidado a levar algum prato doce ou salgado.
O último filó do ano será no dia 5 de outubro, no Salão da Capela de São Roque. A realização é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e Varsóvia Educação e Cultura.