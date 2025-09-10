Andrea Filippi abre exposição individual na galeria de artes do Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

Obra da artista visual Andrea Filippi. Maurício Concatto / Divulgação

Põe na agenda! Nesta quinta-feira (11), às 19h, abre a exposição O Elefante, da artista visual Andrea Filippi, na galeria do Ponto Coletivo, em Caxias. Aliás, o Ponto Coletivo tem se tornado um dos espaços mais vibrantes da cidade.

Como tu podes ver nas fotos acima e abaixo, as obras da Andrea têm pinceladas dançantes que ultrapassam os contornos da tela. Inspirada pelos movimentos do balé e pela figura das bailarinas, sua produção é uma ode à beleza e à liberdade.

Além da apoteose visual, o público poderá conferir ainda um show especial com o duo Lázaro Nascimento e Wagner Maciel.

Obra da artista visual Andrea Filippi. Maurício Concatto / Divulgação

Pinta lá!