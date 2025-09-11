Ana Júlia Poletto lança novo romance na companhia dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira

Neste sábado (13) a escritora caxiense Ana Júlia Poletto participa de dois eventos literários, ambos no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.
O primeiro deles ocorre das 15h às 18h. Nesse turno, Ana Júlia vai lançar um novo livro: A Última Guerreira. Mesclando humanos e suas manifestações animais, simbologias de diferentes culturas, o romance se propõe a atingir um público diferenciado, jovens feministas e LGBTQIAPN+, numa jornada de personagens que buscam, entre tantas coisas, sua sexualidade e o ponto de equilíbrio entre seus corpos e suas teorias. O livro estará à venda por R$ 80.
Nessa sessão de autógrafos, Ana Júlia estará acompanhada dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira, que lançam O Dedo do Diabo e O Voo do Pardal, respectivamente.
A narrativa da obra de Palavro, O Dedo do Diabo, revela forças que conspiram para empurrar os personagens rumo à paranoia e à desordem: um colono reticente, um fascista apaixonado no Brasil de Vargas, um detetive ensina seu papagaio a falar latim; escritores frustrados e carentes, crimes impérvios, forças transcendentais — os homens correm à solta. O Dedo do Diabo estará à venda por R$ 60.
O Voo do Pardal é o primeiro roteiro de longa-metragem de Giovana, que foi ainda semifinalista do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA) em 2020. A sinopse é sedutora: "Existe algo de melancólico em toda cidade: o cinza dos muros decadentes; o cinza das paredes protegidas por cercas elétricas; o cinza dos postes com seus poleiros emaranhados; a ação do tempo num espaço que vive ao mesmo tempo em tantos tempos. No caso de Porto Alegre, a ironia está na promessa de seu nome". O Voo do Pardal estará à venda por R$ 50.
O segundo evento literário do qual Ana Júlia participa neste sábado é o sarau Taruando o Verbo, a partir das 18h, também no Zaraba. O tema desta edição é Enfurecer(-se), verbo (também) criador, que reúne ainda as escritoras Adriana Antunes e Nil Kremer.
Vai rolar bate-papo entremeado por intervenções poéticas. Ah, lembrando que o espaço está aberto pra quem mais quiser poetizar. Pinta lá!