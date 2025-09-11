Marcelo Mugnol

Coluna 3por4
Notícia

Ana Júlia Poletto lança novo romance na companhia dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira

Sessão de autógrafos ocorre neste sábado (13), no Zaranatana Café. Por lá estarão à venda as obras "A Última Guerreira", "O Dedo do Diabo" e "O Voo do Pardal"

