Ana Júlia Poletto lança novo romance na companhia dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira

Ana Júlia Poletto é escritora apaixonada por gatos e teatro grego. Foi um dia Cassandra, Helena e Oráculo. É, também, Homera. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste sábado (13) a escritora caxiense Ana Júlia Poletto participa de dois eventos literários, ambos no Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul.

Leia Mais Helô Bacichette será homenageada nos eventos literários de Ivoti, Coronel Barros e Nova Pádua

O primeiro deles ocorre das 15h às 18h. Nesse turno, Ana Júlia vai lançar um novo livro: A Última Guerreira. Mesclando humanos e suas manifestações animais, simbologias de diferentes culturas, o romance se propõe a atingir um público diferenciado, jovens feministas e LGBTQIAPN+, numa jornada de personagens que buscam, entre tantas coisas, sua sexualidade e o ponto de equilíbrio entre seus corpos e suas teorias. O livro estará à venda por R$ 80.

Na obra, diferentemente da jornada do herói, o percurso do feminino atravessa questões de sexualidade, maternidade e (re)tomada do próprio poder. O livro estará à venda por R$ 80. Ilustração da capa Adriana Antunes / Divulgação

Nessa sessão de autógrafos, Ana Júlia estará acompanhada dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira, que lançam O Dedo do Diabo e O Voo do Pardal, respectivamente.

A narrativa da obra de Palavro, O Dedo do Diabo, revela forças que conspiram para empurrar os personagens rumo à paranoia e à desordem: um colono reticente, um fascista apaixonado no Brasil de Vargas, um detetive ensina seu papagaio a falar latim; escritores frustrados e carentes, crimes impérvios, forças transcendentais — os homens correm à solta. O Dedo do Diabo estará à venda por R$ 60.

Ana Júlia estará acompanhada dos escritores Bruno Palavro e Giovana Oliveira, que lançam "O Dedo do Diabo" e "O Voo do Pardal", neste sábado (13), no Zarabatana Café. Divulgação / Divulgação

O Voo do Pardal é o primeiro roteiro de longa-metragem de Giovana, que foi ainda semifinalista do Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA) em 2020. A sinopse é sedutora: "Existe algo de melancólico em toda cidade: o cinza dos muros decadentes; o cinza das paredes protegidas por cercas elétricas; o cinza dos postes com seus poleiros emaranhados; a ação do tempo num espaço que vive ao mesmo tempo em tantos tempos. No caso de Porto Alegre, a ironia está na promessa de seu nome". O Voo do Pardal estará à venda por R$ 50.

Leia Mais Monja Coen é um dos principais nomes da 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

O segundo evento literário do qual Ana Júlia participa neste sábado é o sarau Taruando o Verbo, a partir das 18h, também no Zaraba. O tema desta edição é Enfurecer(-se), verbo (também) criador, que reúne ainda as escritoras Adriana Antunes e Nil Kremer.