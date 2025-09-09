Agende-se: o grupo caxiense Samba do Feitiço lança o álbum "A Vitória do Samba"

E não é que o gingado do samba vai reverberar no palco mais tradicional de Caxias do Sul? Pois então, a noite, que promete histórica será do Samba do Feitiço, grupo caxiense que lança as músicas do seu álbum de estreia A Vitória do Samba.
O show vai ser nesta quinta-feira (11), em horário nobre, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura).
A Vitória do Samba, que será disponibilizado por streaming em diversas plataformas digitais, é um álbum com oito faixas compostas e gravadas pelos sambistas caxienses Zeca Duarte, João Seben, Fábio Basso, Karine Silva, Felipe de Moraes, Rodrigo Morales, Uyara Camargo e Germano Weirich.
Quanto custa
O Teatro Pedro Parenti fica localizado na Rua Dr. Montaury, 1.333 - Centro. Ingressos a R$40 e R$20 (meia-entrada), à venda na bilheteria da Casa da Cultura ou com os integrantes do grupo.