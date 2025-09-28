Agência de modelos caxiense está na França onde participa de diversos eventos durante a Semana da Moda de Paris

Caxias do Sul se faz presente na Semana da Moda de Paris. É que estão por lá as modelos Ana Clara Gelker Romani, Brielly Noschang Heinrich e Maiara Berlt, da agência caxiense Ferrari Hub, em companhia da CEO da marca, Cris Ferrari.
— É mais do que realizar um sonho: é a chance de representar a cara brasileira na moda internacional — comenta Ana Clara, 16 anos, natural de Marau.
Para Brielly Noschang Heinrich, 15 anos, de Panambi e radicada em em Bagé, a Semana da Moda de Paris é um evento único no mundo.
— Para mim, essa experiência representa a chance de aprender diretamente com o berço da alta-costura, absorvendo cada detalhe que faz dessa indústria um universo tão único.
Em meio à agenda exaustiva, destaque para a participação, na segunda-feira (29), no Runway Vision, plataforma global de moda que se consolida como uma das mais relevantes passarelas off-schedule da Paris Fashion Week, funcionando como vitrine internacional para estilistas e marcas emergentes. Neste ano, sete brasileiros integram a programação e apresentam suas coleções no Le Space Clery, bairro do Marais.
Outro evento importante do qual as modelos da Ferrari Hub participam é a Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), na quinta-feira (2), reunindo as mais emblemáticas casas de moda francesas e internacionais, promovendo a criatividade e possuindo expertise única e inovadora.
— Essa viagem representa muito mais do que uma simples experiência internacional. Para as modelos, é uma oportunidade única de vivenciar novas culturas, ampliar seus horizontes e fortalecer sua trajetória profissional. Para a Ferrari Hub, simboliza um novo capítulo, reafirmando nosso compromisso de abrir portas, criar conexões e posicionar nossos talentos em cenários cada vez mais estratégicos. É um passo que une sonho, coragem e propósito, consolidando os novos rumos que queremos trilhar — diz a CEO e diretora da Ferrari Hub, Cris Ferrari.
Cris e as modelos Ana Clara, Brielly e Maiara retornam a Caxias do Sul nesta sexta-feira (3/10).