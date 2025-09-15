A jornalista e escritora Maristela Scheuer Deves lança o segundo volume da série "6 Estrelas" na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Olha só que bacana! Minha ex-colega de firma, a jornalista e escritora Maristela Scheuer Deves, vai lançar no dia 5 de outubro, às 15h, no Espaço 2 da Feira do Livro de Caxias do Sul, a obra 6 Estrelas: O Subterrâneo dos Jesuítas.
Na trama, ela resgata uma das lendas mais instigantes da história missioneira e a transforma em aventura para jovens leitores.
Nascida na região das Missões, Maristela mescla memória afetiva, pesquisa e elementos históricos para criar uma narrativa que conecta passado e presente de forma leve, envolvente e divertida. Esse é o segundo volume da série 6 Estrelas, inspirada na própria adolescência da autora.