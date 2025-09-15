Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

A jornalista e escritora Maristela Scheuer Deves lança o segundo volume da série "6 Estrelas" na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Na trama de "O Subterrâneo dos Jesuítas" ela resgata uma das lendas mais instigantes da história missioneira

