A jornalista e escritora Maristela Scheuer Deves lança o segundo volume da série "6 Estrelas" na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Maristela Scheuer Deves lança o segundo volume da série "6 Estrelas". Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Olha só que bacana! Minha ex-colega de firma, a jornalista e escritora Maristela Scheuer Deves, vai lançar no dia 5 de outubro, às 15h, no Espaço 2 da Feira do Livro de Caxias do Sul, a obra 6 Estrelas: O Subterrâneo dos Jesuítas.

Na trama, ela resgata uma das lendas mais instigantes da história missioneira e a transforma em aventura para jovens leitores.