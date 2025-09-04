A banda paulista Gritando HC é a principal atração da 3ª edição do Galo Music Fest, em Caxias do Sul 

Curte punk e hardcore? Então, te liga! Vai rolar no dia 13 de setembro a 3ª edição do Galo Music Fest, em Caxias do Sul.
A principal atração é o show da banda paulista Gritando HC, cujo disco mais recente é LibertariaMente, lançado neste ano. O festival vai rolar na Rua Ângelo Chiarello, 3374 - bairro Pio X, na Antiga Bate Cancha.
A abertura dos portões será ao meio-dia. Além da Gritando HC, sobem ao palco as bandas Lugh Celtic Punk, Diablo F. Show, Banda Teto e Star Trash.
O festival oferece ainda praça de alimentação, bazar, exposição de artistas de marcas locais e carros antigos e customizados. Ingressos à venda neste site a partir de R$ 45.
Antes e depois
Pra aquecer o Galo Music Fest, no dia 12 de setembro, às 20h, vai rolar show com a banda Corpo Presente, no São Patrício Bar. Entrada franca.
E, pra fechar o festival, ainda no dia 13 de setembro, Breu e Os Infratores se apresentam no Reffugio, a partir das 22h. Entrada franca pra quem tiver a pulseira que será distribuída no evento principal. Ou R$ 20 pra quem não tiver a pulseira.