Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
A banda paulista Gritando HC é a principal atração da 3ª edição do Galo Music Fest, em Caxias do Sul 

O festival oferece ainda praça de alimentação, feira de bazar, exposição de artistas e de carros antigos e customizados

