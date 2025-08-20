Zona Oeste de Caxias recebe as atividades do projeto Hip Hop N'Ativa 

Te liga, Zona Oeste! Vai rolar no domingo (23) o Hip Hop N'Ativa: Zona Oeste - Entre Beats e Sprays.
A função tá marcada para começar às 13h, na EMEF Machado de Assis (Rua Andressa Tamagno, 200 - Loteamento Vale da Esperança - bairro Reolon, finalizando as atividades às 18h.
A programação inclui a grafitagem dos muros da Escola Machado de Assis, com mais de 30 grafiteiros de Caxias e região, batalhas de tag, grupos de rap, cypher de MC's, performance de DJs, banca dos escritores, cypher de dança, workshop de robot dance e capoeira.
Além das atrações artísticas, a Banca Menos Ódio Mais Amor disponibilizará brinquedos infláveis para as crianças.
O evento, com curadoria e produção de Fernando Bittencourt, é realizado pela Diretoria de Arte e Cultura Popular em parceria com o Movimento Hip Hop de Caxias do Sul, a Escola Machado de Assis, a ARD54 Graffiti Shop, a Banca Menos Ódio Mais Amor e o Grupo de Capoeira Herdeiros de Palmares.