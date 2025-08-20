Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Zona Oeste de Caxias recebe as atividades do projeto Hip Hop N'Ativa 

Além das atrações artísticas, haverá brinquedos infláveis para as crianças. Entrada franca

