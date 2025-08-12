Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Videomakers gaúchos produzem filme oficial do Rally dos Sertões 2025

Produção realizada pelas empresas Siete.doc, de Porto Alegre (com raízes em Nova Petrópolis) e Tangram Content, de Bento Gonçalves, devem lançar o documentário do maior rally das Américas em dezembro

