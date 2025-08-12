Videomakers gaúchos produzem filme oficial do Rally dos Sertões 2025

Ao todo, 159 veículos — entre motos, quadriciclos, carros e UTVs — percorrem 3.334 km. Siete.doc e Tangram Content / Divulgação

Tem sotaque gaúcho dentro e fora dos veículos no Rally dos Sertões. Respaldadas pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, as empresas Siete.doc, de Porto Alegre (com raízes em Nova Petrópolis) e Tangram Content, de Bento Gonçalves, registraram o Rally dos Sertões 2025, o maior das Américas.

Leia Mais Já está em pré-venda o segundo livro da escritora caxiense Lara Klinger

O resultado final será um documentário, abordando tanto a grandiosidade como as minúcias do evento. O lançamento está previsto para dezembro.

Leia Mais Daiane Anselmi comemora aniversário revelando os looks da coleção Primavera-Verão, em Caxias do Sul