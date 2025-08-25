Veja a programação completa do Caxias em Cena que, ao longo de 25 anos, já alcançou mais de 100 mil espectadores

Vem aí o mais tradicional festival de artes cênicas da Serra. A programação do Caxias em Cena é mais do que especial nesta edição, porque celebra os 25 anos de trajetória do evento, que já levou mais de 100 mil pessoas a assistir os espetáculos em teatros, praças, ruas e espaços culturais da cidade.
Nesse período, o festival, cujo tema deste ano é Territórios Reinventados, não apenas promoveu o acesso aos espetáculos, com formação de plateia, mas também fortaleceu a rede de profissionais da cena, contribuindo para o desenvolvimento do setor artístico local.
Na edição de 2025, o Caxias em Cena apresenta uma programação intensa, com mais de 50 ações entre espetáculos de teatro, dança, circo e música, além de oficinas, debates, rodas de conversa, seminários, performances, exposições e exibição de filmes. A maioria das atividades é gratuita (veja programação completa a seguir).
— Há 25 anos, o Caxias em Cena é uma verdadeira janela cultural que se abre em nossa cidade, convidando todos e todas a mergulhar no universo das mais diversas expressões artísticas. Muitas atrações são gratuitas ou têm ingressos a preços populares, justamente para que mais pessoas possam vivenciar e celebrar a arte de perto. Queremos a cultura acessível, vibrante e presente no cotidiano da cidade — destaca Maysa Stedile, diretora da Unidade de Artes Cênicas da Secretaria da Cultura.
Programe-se
Veja a seguir como participar de oficinas e seminários além de agendar-se para os espetáculos. A lista está separada por atividades de teatro, música, dança e oficinas.
Teatro
2 de setembro
Seminário "Arena da História do Teatro Caxiense Sob a Ótica dos Artistas". Clerí Ana Pelizza, Henriette F. Metsavaht Cará, João Pulita, Magali Quadros, Marcondes Ribeiro Tavares, Roberto Ribeiro, Tina Andriguetti e Zica Stockmans serão os protagonistas deste encontro que terá a mediação do também artista de teatro e historiador Miguel Beltrami.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 19h30min
- Ingresso: gratuito, mas sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Classificação: livre.
3 de setembro
Espetáculo Circense "Leões, vodka e um sapato 23", show musical e circense de São Sebastião (SP). A obra é uma autópsia atemporal de quatro leões bufos que convocam o público ao testemunho de sua própria morte.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h30min
- Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: 14 anos.
4 de setembro
"Velha D+", peça com texto original de Bob Bahlis que trata de questões da mulher relacionadas ao preconceito de idade e à pressão para amadurecer em uma sociedade machista e idadista.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Classificação: 12 anos.
6 de setembro
"Mesa Farta, peça com direção de Thiago Pirajira, propõe uma reflexão sobre a mesa, um objeto de suporte para ações simples e importantes do cotidiano.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Classificação: Livre.
7 de setembro
"Negreiros: Histórias que a história não conta", peça com acessibilidade em Libras, propõe um mergulho na escravização contemporânea, abordando o tráfico de pessoas, fluxos migratórios e a ampliação do debate racial no Brasil. A obra, de Porto Alegre (POA), mistura fatos históricos e políticos sobre a condição real e atual do negro no Brasil.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 17h
- Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.
- Classificação: 14 anos.
9 de setembro
"Juvenal, Pita e o Velocípede", peça infantil, de Cadu Cinelli, parte do universo da memória e de como nos relacionamos com a passagem do tempo. A obra é voltada para escolas públicas.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 10h e 15h
- Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: Infantil.
"Corpo Casulo", espetáculo de Porto Alegre (POA), com acessibilidade em Libras, narra o processo de metamorfose de um corpo que tece seu próprio casulo e se desprende do que não lhe cabe mais.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: 14 anos.
10 de setembro
"O Avô e O Rio, peça da Bahia (BA) que versa sobre a relação de um rapaz com o avô e o rio que margeia a casa onde vivem.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Classificação: Livre.
"Geppetto", espetáculo caxiense que parte da clássica história de Pinóquio para apresentar a complexa relação entre pai e filho.
- Local: Ponto de Cultura Casa das Etnias (Av. Independência, 2542 – Cristo Redentor)
- Horário: 15h e 19h
- Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)
- Classificação: 14 anos.
11 de setembro
"Superfície do Tempo", da Companhia Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul (CXS), narra a jornada de Olívio e sua Kombi, que chegam à superfície do tempo, um lugar onde passado e futuro desabaram sobre o presente.
- Local: Praça Dante Alighieri
- Horário: 12h30min
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
12 de setembro
"Terra Adorada", peça de Viamão (RS), entrelaça narrativas vivenciadas em terras indígenas Kaingang e Mbyá Guarani, notícias jornalísticas, dados históricos e palavras de pensadores indígenas contemporâneos.
- Local: Casa Vinte – Largo da Estação Férrea (Rua Augusto Pestana, 20 – São Pelegrino)
- Horário: 20h
- Ingresso: R$ 15.
- Classificação: 16 anos.
13 de setembro
Espetáculo "Alberto", obra de Caxias do Sul (CXS), encenada pelo ator Darlan Gebing.
- Local: Praça das Feiras
- Horário: 15h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
Música
31 de agosto
Espetáculo Cênico Musical "Maquinaria Sonora" investiga as engrenagens do pensar em diálogo com a engrenagem da vida. Com movimentos precisos, ritmo e poesia visual, a cena revela tanto a repetição e dependência da vida cotidiana quanto a potência de ressignificação e liberdade.
- Local: Praça Dante Alighieri. Em caso de chuva será transferido.
- Horário: 18h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
11 de setembro
"Vitória do Samba", show de lançamento do álbum do grupo caxiense Samba do Feitiço. A obra conta com oito faixas de autoria dos sambistas caxienses.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 20h
- Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)
12 de setembro
Patrimônio Gafieira – Show com o grupo Choros de Balcão.
- Local: Zarabatana Café – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h30min
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
Dança
30 e 31 de agosto
Espetáculo "Depois de tudo… / Choque", com a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul convidando o coreógrafo Mário Nascimento para assinar a criação de seu novo espetáculo.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito, retirada na bilheteria da Casa da Cultura ou na secretaria da Unidade de Dança. Classificação: livre.
31 de agosto
Mostra 1ª Semana Municipal do Balé Clássico.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 18h
- Ingresso: gratuito, através de inscrição por formulário neste link ou retirado na hora.
- Classificação: Livre.
3 de setembro
Documentário "Dançatória - 50 anos de Dança em Caxias do Sul", de Jacqueline Aires e Uelington Canedo, resgatando memórias, trajetórias e transformações dessa arte na cidade.
- Local: Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 19h (para convidados) e 20h30min (público em geral)
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
4 de setembro
"Trivial, Um Espetáculo de Bboys", espetáculo de Porto Alegre (POA), que busca em diferentes cenas criar um paradoxo em trivialidades cotidianas de jovens dançarinos de periferia e a realidade diária de profissionais liberais. A obra é parte do Festival LabMais do Sesc.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito, através deste link.
- Classificação: livre.
5 de setembro
Espetáculo "Encruzilhada" é uma potente manifestação de dança contemporânea, conduzida por uma trilha sonora original executada ao vivo. A obra é parte do Festival LabMais do Sesc.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito, disponível neste link.
- Classificação: Livre.
7 de setembro
- "O Mar Não Me Obedece", espetáculo que explora a força, o impulso e a entrada no chão, a entrega à gravidade, o tempo e a assimetria.
- Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 19h30min
- Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: livre.
8 de setembro
"Gordança", espetáculo de Porto Alegre (POA), com acessibilidade em Libras, tem como temática a corporalidade, suas vivências, violências e prazeres.
- Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 20h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: 14 anos.
12 de setembro
Espetáculo "Andaime (Des) Construção de Amor", performance de dança e teatro de Porto Alegre (POA) que revela as etapas da construção do fim de um relacionamento.
- Local: em frente à Secretaria Municipal do Turismo (Rua Feijó Júnior, 1.234 – bairro São Pelegrino)
- Horário: 18h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
Artes Visuais
3 de setembro
Exposição "Retalhos da Vida e da Arte"
- Local: Galeria de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)
- Horário: 19h
- Ingresso: gratuito.
- Classificação: livre.
- Visitação: de 3 a 23 de setembro.
Cursos e oficinas
30 e 31 de agosto
Oficina de Teatro "A Grota que me pariu: um caminho possível para o grotesco", com Tefa Polidoro. É fruto da pesquisa de doutoramento da artista e instiga os participantes a criar personagens “grotescos” a partir de memórias pessoais e da interação com objetos em desuso.
- Local: Sala da Cia. de Dança (30/08) e Sala da Escola Preparatória de Dança (31/08), ambas no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Classificação: Para pessoas com ou sem experiência prévia em teatro.
- Vagas: 20.
31 de agosto
Oficina de Balé Clássico Juvenil com Leandra Dalla Rosa Weiss Reis. A oficina apresenta uma abordagem baseada no método Vaganova, buscando aprimorar a postura, a coordenação motora e a fluidez dos movimentos.
- Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 8h30min às 10h30min
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Classificação: livre.
Oficina de Balé Clássico Adulto, com Márcia Rezende Fabião. A aula é voltada para bailarinos adultos que desejam aperfeiçoar sua técnica, ampliar seu vocabulário de movimentos e fortalecer sua presença cênica.
- Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 10h30min às 12h30min
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link.
- Classificação: livre.
5 de setembro
Oficina "Experimentação do Movimento a partir dos Aéreos Circenses", cujo objetivo é oportunizar ao público um contato com a acrobacia aérea circense a partir de uma abordagem intuitiva e sensorial.
- Local: Sede do Circo de Aéreos Joanas d'Ar (Rua Fernando Francisco Kaller, 2032 – São Leopoldo)
- Horário: das 14h às 16h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Vagas: 12
- Classificação: Acima de 14 anos.
Oficina "Se Quebrou vai Colar" + Abertura Mediada da Exposição "Antagonia - pulsões e transições", que propõe a criação de esculturas a partir da quebra e colagem de diversos objetos, ressignificando-os.
- Local: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 18h30min
- Inscrições: por ordem de chegada.
- Classificação: livre, mas menores de 15 anos devem estar acompanhados por um responsável.
6 de setembro
Oficina de Dança "O Drama do Corpo", uma experiência prática e imersiva que explora o corpo como gerador de epistemes e valoriza o conhecimento tácito como base para a criação.
- Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: Das 15h às 18h
- Inscrições: gratuitas, através deste link. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Vagas: 25.
Oficina de Teatro "Urbgrafias", com Elaine Nascimento de Santa Catarina (SC), investigando a relação entre corpo e cidade por meio de três jogos: Caminhar, Caber e Contar.
- Local: Sala da EPD – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Vagas: 15.
7 de setembro
Oficina de Produção Cultural, abordando temas como gestão de espaços culturais, gestão de grupos, elaboração de projetos e comunicação em projetos culturais.
- Local: Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 9h às 12h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link.
- Vagas: 25.
- Classificação: 18 anos.
Oficina de Acessibilidade Cultural
- Local: Sala Ulysse Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: das 14h às 15h30min
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link.
- Vagas: 25.
- Classificação: 18 anos.
9 de setembro
- Oficina de Teatro "O Jogo físico na Cena", cuja proposta é trabalhar as valências físicas por meio de dinâmicas e exercícios para condicionar o ator para o trabalho em cena.
- Local: Tem Gente Teatrando (Rua Reg. Feijó, 37 – Rio Branco)
- Horário: das 14h às 18h30min Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.
- Vagas: 30.
12 de setembro
Oficina "Samba de Gafieira", com Léo Fortes e Roberta Stephanie.
- Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 15h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link.
- Classificação: infanto-juvenil.
Oficina "Samba no Pé", com Gustavo Reis e Fernanda Cavalcante. Atividade realizada em dupla, cada participante deve se inscrever junto a um parceiro.
- Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)
- Horário: 19h
- Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link.
- Classificação: livre.