Veja a programação completa do Caxias em Cena que, ao longo de 25 anos, já alcançou mais de 100 mil espectadores

Entre as atrações está o espetáculo circense “Leões, vodka e um sapato 23” da Cia de 2, de São Paulo. SMC / Divulgação

Vem aí o mais tradicional festival de artes cênicas da Serra. A programação do Caxias em Cena é mais do que especial nesta edição, porque celebra os 25 anos de trajetória do evento, que já levou mais de 100 mil pessoas a assistir os espetáculos em teatros, praças, ruas e espaços culturais da cidade.

Leia Mais Documentário conta a história da dança em Caxias ao longo de cinco décadas

Nesse período, o festival, cujo tema deste ano é Territórios Reinventados, não apenas promoveu o acesso aos espetáculos, com formação de plateia, mas também fortaleceu a rede de profissionais da cena, contribuindo para o desenvolvimento do setor artístico local.

Na edição de 2025, o Caxias em Cena apresenta uma programação intensa, com mais de 50 ações entre espetáculos de teatro, dança, circo e música, além de oficinas, debates, rodas de conversa, seminários, performances, exposições e exibição de filmes. A maioria das atividades é gratuita (veja programação completa a seguir).

Leia Mais O empresário Aristides Germani volta aos holofotes por meio de um projeto de autoria de sua bisneta, Daniela De Carli

— Há 25 anos, o Caxias em Cena é uma verdadeira janela cultural que se abre em nossa cidade, convidando todos e todas a mergulhar no universo das mais diversas expressões artísticas. Muitas atrações são gratuitas ou têm ingressos a preços populares, justamente para que mais pessoas possam vivenciar e celebrar a arte de perto. Queremos a cultura acessível, vibrante e presente no cotidiano da cidade — destaca Maysa Stedile, diretora da Unidade de Artes Cênicas da Secretaria da Cultura.

Espetácuo "Das Cinzas Coração da Quimera Criações Artísticas". SMC / Divulgação

Programe-se

Veja a seguir como participar de oficinas e seminários além de agendar-se para os espetáculos. A lista está separada por atividades de teatro, música, dança e oficinas.

Teatro

2 de setembro

Seminário "Arena da História do Teatro Caxiense Sob a Ótica dos Artistas". Clerí Ana Pelizza, Henriette F. Metsavaht Cará, João Pulita, Magali Quadros, Marcondes Ribeiro Tavares, Roberto Ribeiro, Tina Andriguetti e Zica Stockmans serão os protagonistas deste encontro que terá a mediação do também artista de teatro e historiador Miguel Beltrami.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 19h30min

19h30min Ingresso: gratuito, mas sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuito, mas sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: livre.

3 de setembro

Espetáculo Circense "Leões, vodka e um sapato 23", show musical e circense de São Sebastião (SP). A obra é uma autópsia atemporal de quatro leões bufos que convocam o público ao testemunho de sua própria morte.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h30min

20h30min Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: 14 anos.

4 de setembro

"Velha D+", peça com texto original de Bob Bahlis que trata de questões da mulher relacionadas ao preconceito de idade e à pressão para amadurecer em uma sociedade machista e idadista.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuito. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: 12 anos.

6 de setembro

"Mesa Farta, peça com direção de Thiago Pirajira, propõe uma reflexão sobre a mesa, um objeto de suporte para ações simples e importantes do cotidiano.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: Livre.

7 de setembro

"Negreiros: Histórias que a história não conta", peça com acessibilidade em Libras, propõe um mergulho na escravização contemporânea, abordando o tráfico de pessoas, fluxos migratórios e a ampliação do debate racial no Brasil. A obra, de Porto Alegre (POA), mistura fatos históricos e políticos sobre a condição real e atual do negro no Brasil.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 17h

17h Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo.

gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Classificação: 14 anos.

9 de setembro

"Juvenal, Pita e o Velocípede", peça infantil, de Cadu Cinelli, parte do universo da memória e de como nos relacionamos com a passagem do tempo. A obra é voltada para escolas públicas.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 10h e 15h

10h e 15h Ingresso: gratuito, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: Infantil.





"Corpo Casulo", espetáculo de Porto Alegre (POA), com acessibilidade em Libras, narra o processo de metamorfose de um corpo que tece seu próprio casulo e se desprende do que não lhe cabe mais.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: 14 anos.

10 de setembro

"O Avô e O Rio, peça da Bahia (BA) que versa sobre a relação de um rapaz com o avô e o rio que margeia a casa onde vivem.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: Livre.





"Geppetto", espetáculo caxiense que parte da clássica história de Pinóquio para apresentar a complexa relação entre pai e filho.

Local: Ponto de Cultura Casa das Etnias (Av. Independência, 2542 – Cristo Redentor)

Ponto de Cultura Casa das Etnias (Av. Independência, 2542 – Cristo Redentor) Horário: 15h e 19h

15h e 19h Ingresso: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) Classificação: 14 anos.

11 de setembro

"Superfície do Tempo", da Companhia Tem Gente Teatrando, de Caxias do Sul (CXS), narra a jornada de Olívio e sua Kombi, que chegam à superfície do tempo, um lugar onde passado e futuro desabaram sobre o presente.

Local: Praça Dante Alighieri

Praça Dante Alighieri Horário: 12h30min

12h30min Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

12 de setembro

"Terra Adorada", peça de Viamão (RS), entrelaça narrativas vivenciadas em terras indígenas Kaingang e Mbyá Guarani, notícias jornalísticas, dados históricos e palavras de pensadores indígenas contemporâneos.

Local: Casa Vinte – Largo da Estação Férrea (Rua Augusto Pestana, 20 – São Pelegrino)

Casa Vinte – Largo da Estação Férrea (Rua Augusto Pestana, 20 – São Pelegrino) Horário: 20h

20h Ingresso: R$ 15.

R$ 15. Classificação: 16 anos.

13 de setembro

Espetáculo "Alberto", obra de Caxias do Sul (CXS), encenada pelo ator Darlan Gebing.

Local: Praça das Feiras

Praça das Feiras Horário: 15h

15h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

Música

31 de agosto

Espetáculo Cênico Musical "Maquinaria Sonora" investiga as engrenagens do pensar em diálogo com a engrenagem da vida. Com movimentos precisos, ritmo e poesia visual, a cena revela tanto a repetição e dependência da vida cotidiana quanto a potência de ressignificação e liberdade.

Local: Praça Dante Alighieri. Em caso de chuva será transferido.

Praça Dante Alighieri. Em caso de chuva será transferido. Horário: 18h

18h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

11 de setembro

"Vitória do Samba", show de lançamento do álbum do grupo caxiense Samba do Feitiço. A obra conta com oito faixas de autoria dos sambistas caxienses.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 20h

20h Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

12 de setembro

Patrimônio Gafieira – Show com o grupo Choros de Balcão.

Local: Zarabatana Café – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Zarabatana Café – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h30min

20h30min Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

Dança

30 e 31 de agosto

Espetáculo "Depois de tudo… / Choque", com a Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul convidando o coreógrafo Mário Nascimento para assinar a criação de seu novo espetáculo.

Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito, retirada na bilheteria da Casa da Cultura ou na secretaria da Unidade de Dança. Classificação: livre.

31 de agosto

Mostra 1ª Semana Municipal do Balé Clássico.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 18h

18h Ingresso: gratuito, através de inscrição por formulário neste link ou retirado na hora.

gratuito, através de inscrição por ou retirado na hora. Classificação: Livre.

3 de setembro

Documentário "Dançatória - 50 anos de Dança em Caxias do Sul", de Jacqueline Aires e Uelington Canedo, resgatando memórias, trajetórias e transformações dessa arte na cidade.

Local: Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 19h (para convidados) e 20h30min (público em geral)

19h (para convidados) e 20h30min (público em geral) Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

4 de setembro

"Trivial, Um Espetáculo de Bboys", espetáculo de Porto Alegre (POA), que busca em diferentes cenas criar um paradoxo em trivialidades cotidianas de jovens dançarinos de periferia e a realidade diária de profissionais liberais. A obra é parte do Festival LabMais do Sesc.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito, através deste link .

gratuito, . Classificação: livre.

5 de setembro

Espetáculo "Encruzilhada" é uma potente manifestação de dança contemporânea, conduzida por uma trilha sonora original executada ao vivo. A obra é parte do Festival LabMais do Sesc.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito, disponível neste link .

gratuito, . Classificação: Livre.

7 de setembro

"O Mar Não Me Obedece", espetáculo que explora a força, o impulso e a entrada no chão, a entrega à gravidade, o tempo e a assimetria.

espetáculo que explora a força, o impulso e a entrada no chão, a entrega à gravidade, o tempo e a assimetria. Local: Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti – Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 19h30min

19h30min Ingresso: gratuito, retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: livre.

8 de setembro

"Gordança", espetáculo de Porto Alegre (POA), com acessibilidade em Libras, tem como temática a corporalidade, suas vivências, violências e prazeres.

Local: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 20h

20h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: 14 anos.

12 de setembro

Espetáculo "Andaime (Des) Construção de Amor", performance de dança e teatro de Porto Alegre (POA) que revela as etapas da construção do fim de um relacionamento.

Local: em frente à Secretaria Municipal do Turismo (Rua Feijó Júnior, 1.234 – bairro São Pelegrino)

em frente à Secretaria Municipal do Turismo (Rua Feijó Júnior, 1.234 – bairro São Pelegrino) Horário: 18h

18h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

Artes Visuais

3 de setembro

Exposição "Retalhos da Vida e da Arte"

Local: Galeria de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Galeria de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Horário: 19h

19h Ingresso: gratuito.

gratuito. Classificação: livre.

livre. Visitação: de 3 a 23 de setembro.

Cursos e oficinas

30 e 31 de agosto

Oficina de Teatro "A Grota que me pariu: um caminho possível para o grotesco", com Tefa Polidoro. É fruto da pesquisa de doutoramento da artista e instiga os participantes a criar personagens “grotescos” a partir de memórias pessoais e da interação com objetos em desuso.

Local: Sala da Cia. de Dança (30/08) e Sala da Escola Preparatória de Dança (31/08), ambas no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da Cia. de Dança (30/08) e Sala da Escola Preparatória de Dança (31/08), ambas no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 9h às 12h e das 14h às 17h

das 9h às 12h e das 14h às 17h Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuitas, através de . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Classificação: Para pessoas com ou sem experiência prévia em teatro.

Para pessoas com ou sem experiência prévia em teatro. Vagas: 20.

31 de agosto

Oficina de Balé Clássico Juvenil com Leandra Dalla Rosa Weiss Reis. A oficina apresenta uma abordagem baseada no método Vaganova, buscando aprimorar a postura, a coordenação motora e a fluidez dos movimentos.

Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 8h30min às 10h30min

das 8h30min às 10h30min Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link. Classificação: livre.

Oficina de Balé Clássico Adulto, com Márcia Rezende Fabião. A aula é voltada para bailarinos adultos que desejam aperfeiçoar sua técnica, ampliar seu vocabulário de movimentos e fortalecer sua presença cênica.

Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 10h30min às 12h30min

das 10h30min às 12h30min Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link .

gratuitas, através de . Classificação: livre.

5 de setembro

Oficina "Experimentação do Movimento a partir dos Aéreos Circenses", cujo objetivo é oportunizar ao público um contato com a acrobacia aérea circense a partir de uma abordagem intuitiva e sensorial.

Local: Sede do Circo de Aéreos Joanas d'Ar (Rua Fernando Francisco Kaller, 2032 – São Leopoldo)

Sede do Circo de Aéreos Joanas d'Ar (Rua Fernando Francisco Kaller, 2032 – São Leopoldo) Horário: das 14h às 16h

das 14h às 16h Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuitas, através de . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Vagas: 12

12 Classificação: Acima de 14 anos.

Oficina "Se Quebrou vai Colar" + Abertura Mediada da Exposição "Antagonia - pulsões e transições", que propõe a criação de esculturas a partir da quebra e colagem de diversos objetos, ressignificando-os.

Local: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 18h30min

18h30min Inscrições: por ordem de chegada.

por ordem de chegada. Classificação: livre, mas menores de 15 anos devem estar acompanhados por um responsável.

6 de setembro

Oficina de Dança "O Drama do Corpo", uma experiência prática e imersiva que explora o corpo como gerador de epistemes e valoriza o conhecimento tácito como base para a criação.

Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: Das 15h às 18h

Das 15h às 18h Inscrições: gratuitas, através deste link . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuitas, através . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Vagas: 25.

Oficina de Teatro "Urbgrafias", com Elaine Nascimento de Santa Catarina (SC), investigando a relação entre corpo e cidade por meio de três jogos: Caminhar, Caber e Contar.

Local: Sala da EPD – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da EPD – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 9h às 12h e das 14h às 18h

das 9h às 12h e das 14h às 18h Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

gratuitas, através de . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Vagas: 15.

7 de setembro

Oficina de Produção Cultural, abordando temas como gestão de espaços culturais, gestão de grupos, elaboração de projetos e comunicação em projetos culturais.

Local: Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala Ulysses Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 9h às 12h

das 9h às 12h Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link .

gratuitas, através de . Vagas: 25.

25. Classificação: 18 anos.

Oficina de Acessibilidade Cultural

Local: Sala Ulysse Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala Ulysse Geremia – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: das 14h às 15h30min

das 14h às 15h30min Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link .

gratuitas, através de . Vagas: 25.

25. Classificação: 18 anos.

9 de setembro

Oficina de Teatro "O Jogo físico na Cena", cuja proposta é trabalhar as valências físicas por meio de dinâmicas e exercícios para condicionar o ator para o trabalho em cena.

cuja proposta é trabalhar as valências físicas por meio de dinâmicas e exercícios para condicionar o ator para o trabalho em cena. Local: Tem Gente Teatrando (Rua Reg. Feijó, 37 – Rio Branco)

Tem Gente Teatrando (Rua Reg. Feijó, 37 – Rio Branco) Horário: das 14h às 18h30min Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene.

das 14h às 18h30min gratuitas, através de . Sugere-se a doação de alimentos e produtos de higiene. Vagas: 30.

12 de setembro

Oficina "Samba de Gafieira", com Léo Fortes e Roberta Stephanie.

Local: Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo)

Sala da Cia. de Dança – Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 – Panazzolo) Horário: 15h

15h Inscrições: gratuitas, através de formulário neste link .

gratuitas, através de . Classificação: infanto-juvenil.

Oficina "Samba no Pé", com Gustavo Reis e Fernanda Cavalcante. Atividade realizada em dupla, cada participante deve se inscrever junto a um parceiro.