"Uma série fora de sério": Produtora caxiense lança canal de humor e estreia sátira de reality culinário

Elenco é formado pelos atores Aline Tanaã, Gabriel Sampaio, Luciano Maia, Maria Do Horto e Odelta Simonetti. Carla Souza / Divulgação

Te liga! Estreou a série de comédia Visite Nossa Cozinha, produzida em Caxias do Sul, sendo o primeiro lançamento do Biruta, canal de humor da produtora Balão.

Com o mote: uma série fora do sério, a estreia foi com o episódio piloto Quem é quem, satirizando os populares realities de competição culinária com personagens desastrados, improviso e muita cara-de-pau.

Leia Mais Filho do artista plástico Candido Portinari volta a Caxias do Sul para palestrar na UCS; veja a programação completa

O elenco é formado pelos atores Aline Tanaã, Gabriel Sampaio, Luciano Maia, Maria Do Horto e Odelta Simonetti. O roteiro, direção, produção e montagem da série é de Samuca Bovo.

Onde assistir