Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

"Uma série fora de sério": Produtora caxiense lança canal de humor e estreia sátira de reality culinário

O elenco de "Visite Nossa Cozinha" é formado pelos atores Aline Tanaã, Gabriel Sampaio, Luciano Maia, Maria Do Horto e Odelta Simonetti

Marcelo Mugnol

