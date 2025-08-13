Marcelo Mugnol

Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Notícia

Tributo à Shakira movimenta o projeto Caixa Acústica em Caxias do Sul

Banda Senhor Metódico se apresenta no Teatro do Sesc com releituras dos maiores sucessos da cantora colombiana

Marcelo Mugnol

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS