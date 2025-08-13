Tributo à Shakira movimenta o projeto Caixa Acústica em Caxias do Sul

A banda caxiense Senhor Metódico apresenta um show especial em homenagem à cantora Shakira.
A função vai rolar nesta quarta-feira (13), a partir das 20h, no Teatro do Sesc Caxias(Rua Moreira Cesar, 2.462 - bairro Pio X). O tributo faz parte do projeto Caixa Acústica.
No repertório, a banda toca versões de clássicos como Hips Don't Lie, Waka Waka, La Tortura, entre outros hits que marcaram a carreira da artista colombiana.
Quanto custa
Ingressos a partir de R$ 5, à venda pelo site do Sesc e diretamente na Unidade de Caxias. Mais informações (54) 3209-8250.