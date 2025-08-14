Suspense japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa entra em cartaz em Caxias do Sul

Te liga nas estreias da semana na Sala de Cinema Ulysses Geremia. No horário nobre, das 19h30min, a dica é conferir o suspense japonês Cloud - Nuvem de Vingança, dirigido por Kiyoshi Kurosawa. A produção foi a candidata do Japão ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
Na trama, Ryôsuke Yoshii (Masaki Suda) vende produtos online e começa a ser perseguido por pessoas que ele nem conhece.
Na sessão das 15h45min a pedida é ver o filme brasileiro Paterno, dirigido por Marcelo Lordello.
Envolvido em um empreendimento imobiliário no Recife, Sérgio (Marco Ricca) vive entre heranças questionáveis deixadas pelo pai e a dificuldade de se conectar com o filho, prestes a chegar à idade adulta.