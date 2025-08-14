Suspense japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa entra em cartaz em Caxias do Sul

"Cloud - Nuvem de Vingança" é dirigido por Kiyoshi Kurosawa. SMC / Divulgação

Te liga nas estreias da semana na Sala de Cinema Ulysses Geremia. No horário nobre, das 19h30min, a dica é conferir o suspense japonês Cloud - Nuvem de Vingança, dirigido por Kiyoshi Kurosawa. A produção foi a candidata do Japão ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

Na trama, Ryôsuke Yoshii (Masaki Suda) vende produtos online e começa a ser perseguido por pessoas que ele nem conhece.

O filme brasileiro "Paterno" é dirigido por Marcelo Lordello. Helder Tavares / Divulgação

Na sessão das 15h45min a pedida é ver o filme brasileiro Paterno, dirigido por Marcelo Lordello.

