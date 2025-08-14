Marcelo Mugnol

Formado em Jornalismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2002, atualmente é editor no Pioneiro e atuou como repórter nas editorias de Variedades, Esportes, Geral, Política e Economia ao longo de duas passagens pelo jornal. No audiovisual, já escreveu roteiros e dirigiu filmes de ficção e documentários.

Coluna 3por4
Suspense japonês dirigido por Kiyoshi Kurosawa entra em cartaz em Caxias do Sul

"Cloud - Nuvem de Vingança", dirigido por Kiyoshi Kurosawa faz parte da programação da Sala de Cinema Ulysses Geremia

